Veretlen maradt a szegedi ökölvívó

Hatalmas meglepetés

A kihívó amerikai Andy Ruiz Jr. óriási meglepetésre legyőzte az esélyesebb brit Anthony Joshuát New Yorkban, így utóbbi elveszítette veretlenségét, valamint négy profi ökölvívó világszervezet világbajnoki címét.

A WBO nagyközépsúlyú interkontinentális bajnoka (eddigi eredményei: 15 győzelem, 0 vereség, 2 döntetlen) a szerbek legendájával, a már 38 éves Geard Ajetoviccsal bokszolt nyolc menetet. Az olimpiát is megjárt, egykori junior Európa-bajnok és junior vb-érmes Ajetovics végig bírta a szegedi öklöző tempóját, de Kis irányított, többet, és pontosabban ütött, így megérdemelten nyerte a mérkőzést. Ajetovics a küzdelem során igazolta klasszisát, meg is nyerte a 7. menetet, ám Kis Máté pályafutása ismét egy újabb szintre lépett.– Rendkívül nehéz nyolc meneten vagyok túl, eddigi profi pályafutásom legnehezebb és legharciasabb ellenfele volt, akiről tudtuk, hogy kemény, melós, harcias öklöző. Arra törekedtünk, hogy ne tegyem bennem kárt. Nem bízom el magam, de most megugrottam két lépcsőfokot, így nincs más, mint előre az újabb előrelépésért – mondta a Boxing 24/7 videójában a bokszoló, akit Várpalotán is sok szegedi szurkoló biztatott.– A langyos víz nem pálya, be kell vállalni a nagyobb „halakat" is, ezért mentem neki ennek a riválisnak az óvatos kommentek ellenére is.Kis Máté (jobbról) kemény küzdelemben nyert. Fotó: Ecsedi ircsi