Visszavágásra fel! Ma 19 órától: Hungerit-Szentesi VK-Eger

Szoros őrizet. Mihály Kinga (balra) szerint ma este nem szabad hagyni, hogy Szilágyi Dorottya érvényesüljön. Fotó: Vidovics Ferenc

A bajnokság állása

1. UVSE 14 14 0 0 203 – 92 42

2. Dunaújváros 14 12 0 2 207 – 91 36

3. BVSC 13 9 1 3 172 – 76 28

4. FTC 14 9 1 4 160 – 115 28

5. Eger 13 6 0 7 129 – 122 18

6. Szentes 13 5 0 8 117 – 137 15

7. Szeged 13 2 0 11 103 – 207 6

8. Tatabánya 13 2 0 11 57 – 151 6

9. Honvéd 13 0 0 13 72 – 229 0

A női vízilabda OB I jelenlegi szezonja érdekesen alakult a Hungerit-Szentesi VK számára, hiszen papíron egyetlen olyan ellenfele van, amellyel igazi rangadót vívhat, és ezt a tabella is igazolja – persze a szegediek is szeretnének még visszavágni megyei riválisuknak, de ez meglepetés lenne. A Kurca-partiaknak az Eger elleni összecsapások az izgalmasnak tűnő derbik ebben az idényben, az egymás elleni őszi alapszakaszbeli meccs is ezt igazolta három negyeden át. Akkor a hajrá rosszul sikerült, 12–7-es vereség lett a vége, amiért most visszavágnának.– A rájátszásban még fontosabb meccseink lehetnek az Eger ellen, de ez is presztízsmeccs, ráadásul egy győzelemmel a tabellán be is érnénk riválisunkat. Vissza akarunk vágni! A Duna Ligában fontos találkozókat vívunk hétvégén, és nem mindegy, milyen élménnyel utazunk Szerbiába, sikerrel hangolnánk – mondta magabiztosan Mihály Kinga, a szentesiek játékosa.Ma este 19 órától tehát OB I-es rangadó Szentesen, ahol egy válogatott pólósra különösen kell figyelni.– Szilágyi Dorottya ellen hatékonyan kell védekeznünk, de mindezt úgy kell megtenni, hogy a társaira is megfelelő figyelmet szenteljünk. Felkészültünk erre, az edzések remek hangulatban teltek, érezhető a felszabadultság az edzőváltás óta – jegyezte meg Mihály Kinga.