Ötödször BL-győztes a Győr! Final 4 döntő: Rosztov-Don - Győri Audi ETO 24-25 - fotók a mérkőzésről és az ünneplésről

Győri Audi ETO KC - Rosztov-Don (orosz) 25-24 (15-11)



Gólszerzők: Amorim 7, Görbicz 6, Bódi, Brattset, Oftedal 3-3, Hansen, Kristiansen, Groot 1-1, illetve Abbingh 7, Makajeva, Managarova 5-5, Vjahirjeva 3, Kuznyecova 2, Szeny, Bobrovnyikova 1-1

A BL-győztes csapat névsora: Afentáler Sára, Eduarda Amorim, Bódi Bernadett, Kari Brattset, Fodor Csenge, Görbicz Anita, Kari Aalvik Grimsbö, Cornelia Nycke Groot, Anne Mette Hansen, Kiss Éva, Jana Knedliková, Veronica Kristiansen, Kürthi Laura, Amandine Leynaud, Nora Mörk, Stine Oftedal, Pál Tamara, Crina Pintea, Puhalák Szidónia, Tomori Zsuzsanna, Varga Emőke. Vezetőedző: Danyi Gábor, edző: Zdravko Zovko.

A Győri Audi ETO nyolcadik alkalommal játszott BL-döntőt, és sorozatban harmadszor nyert. Hasonló remek szériára legutóbb az osztrák Hypo Niederösterreich volt képes, amely 1992 és 1995 között négyszer győzött. A Rosztov tavaly volt először elődöntős, és az idei volt az első fináléja. Danyi Gábor : – Nagyon boldog vagyok, nem is tudom, mit kell mondani ilyen helyzetben. Örülök, hogy veretlenül lettünk elsők, de szerintem ez nem annyira fontos. Az viszont igen, hogy egy magyar edzővel tudott BL-t nyerni a csapat, ennek van üzenetértéke. Köszönöm a lehetőséget és büszke vagyok arra, amit a csapattal együtt elértünk. Ambros Martín : – Az első félidő második felében elveszítettük a fejünket, a kontrollt. Kicsit fegyelmezetlenek is voltunk. Négy-öt gól előny egy ilyen csapatnak, ilyen atmoszférában nagyon nagy, de nem adtuk fel, felemelt fejjel jöhettünk le a pályáról.Nycke Groot: – Vissza kell néznem a jelenetet, amiért a piros lapot kaptam, de bevallom, éreztem, hogy butaságot csináltam. Nehéz volt kintről nézni a folytatást, de nagyon örültem, hogy a lányok megcsinálták, s ismét BL-győztesek vagyunk.Amandine Leynaud: – Óriásit küzdöttünk, úgy gondolom, összességében végig kézben tartottuk a találkozót. A vége izgalmasra sikeredett, de a lényeg, hogy győztünk. Ilyen év után mit mondhatnék, háromból három címet nyertünk, soha rosszabbat.Görbicz Anita: – Az ötödiket megnyerni ugyanolyan érzés, mint az elsőt, de azért mégsem ugyanaz öt BL-cím, mint egy. Hullámzó volt a játék, de azt éreztük bent, hogy nem lehet baj, ilyen közegben meg kell lennie az újabb sikernek. Fantasztikus a csapategységünk, s azt gondolom, ez egy ilyen meccsen, amikor egy gól dönt, fontos tényező. Ambros csapata ellen nem volt különleges, olyan volt, mint a többi ellenféllel szemben. Az érzelmeket kikapcsolta mindenki a döntőre.Eduarda Amorim: – Mentálisan és fizikálisan is sokat kivett mindenkiből ez a két nap. A döntőben voltunk a pokolban és a mennyben is, s bár szoros volt a vége, szerencsére nyerni tudtunk. Örülök, hogy már öt BL-aranyérmem van, most az motivál, hogy meglegyen a hatodik.A győriek keretéből hiányzott a cseh jobbszélső Jana Knedliková, akinek a lovaglóizma a szombati elődöntőben sérült meg. Az oroszoknál a beálló Majja Petrova és a brazil irányító Ana Paula Rodrigues nem játszott. A 2016-os olimpia és a tavaly decemberi Európa-bajnokság legjobb játékosának is megválasztott Anna Vjahirjeva vezérletével támadásban és védekezésben is jól kezdett a Rosztov, amely a 12. percben vezetett először két góllal (7-5).Az ETO hibáit kihasználva a hat olimpiai bajnokkal felálló oroszok gyors ellenakciókat vezettek, védekezésben pedig hatos falat alkalmaztak, amelynek nem találta az ellenszerét a némileg statikusan támadó címvédő. Danyi Gábor vezetőedző időt kért, majd kapust cserélt, és a francia Amandine Leynaud-t a norvég Kari Aalvik Grimsbö váltotta. A folytatásban mindkét kapu előtt sokkal hatékonyabbnak bizonyult csapata, és egy 7-1-es sorozattal zárta le az első félidőt (15-11).A második felvonás elején felváltva születtek a gólok, majd a lengyel játékvezetők a 37. percben egy súlyosnak minősített szabálytalanság miatt végleg kiállították a győriek holland irányítóját, Nycke Grootot. A karmesteri pálcát a norvég Stine Oftedal vette a kezébe, és részben neki is volt köszönhető, hogy csapata előnye sokáig nem csökkent. A hajrára fordulva azonban Kszenija Makajeva és a holland Lois Abbingh találataival két gólra felzárkózott a Rosztov, eközben a két csapat játékosai és a szurkolók is sokat bosszankodtak a bírók tevékenysége miatt.Az oroszok a kulcsfontosságú pillanatokban többször is hibáztak, a Győr viszont az utolsó percekben képtelen volt kapuba találni, így 37 másodperccel a vége előtt Abbingh büntetőjével a Rosztov már csak egy gólra volt a címvédőtől, sőt, végül az egyenlítésért is támadhatott, de nem járt sikerrel. A két csapat hetedszer találkozott egymással, a Győr mérlege két vereség és immár öt győzelem a Rosztov ellen. A győri játékosok közül Eduarda Amorim és Görbicz Anita mind az öt BL-győzelemnek részese volt.