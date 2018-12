Történelmi siker: a házigazda francia válogatott nyerte a női kézilabda Eb-t

Sikerével a francia válogatott - amely egy olimpiai és öt világbajnoki döntő után első alkalommal játszott kontinensbajnoki finálét - kijutott a 2020-as tokiói ötkarikás játékokra, míg az oroszoknak továbbra sincs Európa-bajnoki címük.



Eredmény

döntő: Franciaország-Oroszország 24-21 (13-12)

a legeredményesebb játékosok: Lacrabere 6, Nze Minko 4, illetve Vjahirjeva 7, Dmitrijeva 5



A két csapat a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpia döntőjében, illetve a mostani torna nyitómérkőzésén is találkozott egymással, mindkétszer az oroszok nyertek. Az első húsz percben a házigazdáknak két 3-0-s sorozatuk is volt, a rendkívül színvonalas első félidő végére mégsem tudtak ellépni, mert a nagyszerűen küzdő oroszok rendre felzárkóztak. A második felvonás elején piros lappal kizárták Allison Pineau-t, mert büntetője során a labda súrolta Anna Szedojkina halántékát. A kissé szigorúnak tűnő döntést a videobírós visszajátszás megtekintését követően hozták meg a játékvezetők, a gólt viszont megadták. A franciák ezzel már három találattal vezettek, és bár az oroszok a továbbiakban is üldözték őket, a hajrában Alexandra Lacrabere sorozatban három góllal eldöntötte a finálét. A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC francia kapusa, Amandine Leynaud 21 lövésből nyolcat védett, a Siófok irányítója, Estelle Nze Minko hat kísérletből négy gólt dobott. korábban: a 3. helyért: Hollandia-Románia 24-20 (15-8)