2019 nagyon jó év lesz Kisteleken: bővítik a piacot, a kollégiumból 21 lakást alakítanak ki

Nagy Sándor polgármester sikereket vár az új évtől Kisteleken. Fotó: Kuklis István

Kistelek polgármestere azt mondja, a szilveszteri koccintáskor már megérezte, az új év sok sikert és pozitivitást tartogat magában. Nagy Sándor többet vár 2019-től, mint az elmúlt egy esztendőtől.– Ennyit pályázatokkal még nem küzdöttünk. Hiába nyertünk el sok támogatást, mire a kivitelezéshez értünk volna, kiderült, az összeg már nem elegendő a beruházásokra. Ezeket a kérelmeket még néhány évvel ezelőtt nyújtottuk be, akkor még más árakkal dolgozott az építőipar.Az anyagok és a dolgozók is kevesebbe voltak. Kezdetben úgy tűnt, akár 25-30 százalékos lesz a pluszköltség, aztán elvettünk a műszaki tartalmakból, és így kevesebb önerőt kell biztosítanunk, hiszen hitelhez nem akartunk nyúlni, és az akcióterületeket sem szerettük volna csökkenteni. Csúszással, de sikerült célba érnünk, viszont körültekintően tettük ezt, és nem akkor derült fény a drágulásra, amikor már a kivitelezés zajlott volna – részletezi az elmúlt esztendő történéseit a településvezető.Lesz piacbővítés, a régi kollégiumból 21 lakást alakítanak ki, míg a régi temető helyére kegyeleti park épül, mely a régi temetkezési szokásokat szemlélteti majd, ezzel a múlt előtt szeretnének tisztelegni. A jelenlegi temető köré új kerítést emelnek, nagyobb lesz a szánkózódomb, valamint a fürdő is korszerűbb képet kap.– Két jelentősebb fejlesztésünk is lesz. Az egyik ilyen a fő utcák rendezése. Ezt korábban már elkezdtük, nagyközségi helyett városi képet kapott a település, ezt a munkát folytatjuk a terek, padok, parkolók, kerékpárutak, leállósávok rendbetételével, ami zöldítést is tartalmaz.Még fenntarthatóbbá válik így a város. A második fontos munka az ipari szennyvíztisztító kiépítése lesz, ezáltal vonzóbbá válik településünk a befektetők számára, hiszen nekik már nem kell ezzel foglalkozniuk, ha cégüket idetelepítenék, az önkormányzat megoldja ezt a problémát – emelte ki Nagy Sándor.Számos településhez hasonlóan tehát Kisteleken is idén érik be annak a hosszas előkészítő munkának a gyümölcse, amely átölelte az önkormányzatok számára 2018-at.