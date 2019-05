2025-ig még elfér a háztartási hulladék a Sándorfalvi úton: 127 méteren lesz a szegedi ˝szeméthegy˝ teteje

– Elbírálás alatt áll egy kérelmünk, amelyben a domb 10 méteres magasítására szeretnénk engedélyt kapni. Elsősorban ugyanis nem vízszintesen, hanem függőlegesen szeretnénk terjeszkedni – mondta a húszhektáros területen elterülő Sándorfalvi úti hulladékdepó árnyékában Biacsi Schön Áron, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. hulladékkezelési és -elhelyezési részlegvezetője.Biacsi Schön Áron kalauzolt bennünket végig a lerakóban és a feldolgozóüzemben, akit arról is kérdeztünk, meddig fér még el a szemetünk itt.A szegedi „szeméthegy" jelenlegi tengerszint fölötti magassága 117 méter – Szeged 79 méteren fekszik –, a depó alapja 91 méteren található. Ha megkapják az engedélyt, 127 méteren lesz a teteje, plusz a 2 méteres rekultivációs takaróréteg. A 2004 és 2007 között kialakított hulladéklerakó négy kazettája mellett egy szomszédos, 2,5 hektáros ötödiket is bevonnának, mert szükség lenne rá. A lakossági fogyasztás növekedésével ugyanis a szemét mennyisége is nő: jelenleg évi 80 ezer köbméter tömörítetlen hulladék érkezik ide. Az új kazettával és a dombmagasítással biztosított, hogy Szeged és másik 32 Csongrád megyei település háztartási hulladékát 2025-ig be tudja fogadni a lerakó.Megtudtuk, több mint 1,5 millió tonna anyagból áll össze a „szeméthegy" – legalábbis 2007 júliusa és 2018 decembere között ennyi érkezett a lerakóba. Nem csak kommunális hulladékot tartalmaz, ugyanis a szigorú előírások szerint takarórétegek is vannak a szemétrétegek között. Közelről sincs szaga, inkább egy hatalmas füves dombnak tűnik, amelynek csak a csúcsán látható, voltaképp miből is áll. A füvet rendszeresen nyírják, és azért nincs szaga a dombnak, mert a bomlás miatt keletkező gázokat és a csurgalékvizet elvezetik.– Miután beérkezik a szelektív hulladék, a sárga zsákok a zsákfeltépőbe kerülnek, onnan a szalagra, majd a dobrostába. Itt válogatjuk le a szerves hulladékot és portalanítunk – magyarázta a szakember a válogatócsarnokban. Innen kerül a kézi válogatóba, ahol három műszakban nagyjából hatvan ember szedi szét a szelektív szemetünket.– Folyamatosan javul a Szegedről érkező szelektív hulladék minősége, egyre inkább figyelnek rá az emberek. De a társasházaknál kitett 1100 literes szelektív gyűjtőkből ide kerülő anyaggal még vannak gondok – mondta Biacsi Schön Áron. A futószalagon láttuk, hogy azért a sárga zsákokból is kerül ide papucs, bakancs, használt papír zsebkendő vagy koszos ruha. Ezek mennek a dombra. A papírra, PET-re, kétféle fóliára, kemény műanyagra, aludobozra és italoskartonra kézi erővel szétszedett hulladék pedig a gépi bálázóba.– Egyet kell megjegyeznie az embereknek a szelektív gyűjtésnél Szegeden: az üveget külön, a többi újrahasznosíthatót pedig egybe. És öblítsék ki, amit beletesznek, de nem kell patyolattisztára mosni, mert az vízpazarlás – adott gyakorlati tanácsot búcsúzóul a szakember.