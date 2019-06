25 éve nem üzemel az ivókút a Glattfelder téren

Lassan a bokor is benövi a Novotel melletti ivókutat, ami több évtizede használhatatlan. Fotó: Kuklis István

A közelmúltban megírtuk, hogy 125 kék színű „nyomós„ kútnál frissíthetjük fel magunkat a nyáron, valamint a Szegedi Vízmű Dugonics téri körforgalomnál (TESCO előtt), és az Aradi vértanúk terén (OTP mellett) mobil ivókutakat helyezett ki. Erre reagálva olvasói levél érkezett lapunkhoz arról, hogy a Novotel mellett is található egy kút, viszont az már lassan 25 éve nem üzemel. Erzsébet egy fotót is mellékelt leveléhez, melyen azt szemlélteti, hogy 1986-ban még egy kisfiú használni tudta a kutat. Olvasónk azt mondja, 2018-ban és idén év elején is felújítási munkálatok zajlottak a Glattfelder téren, de a kis kutat mégsem érintette a fejlesztés, továbbra is használaton kívül van. Kihez tartozik az üzemeltetése, ki és mit tudna tenni annak érdekében, hogy ez megváltozzon?Ha nem kapunk fotót és információkat olvasónktól, valószínűleg mi sem találtuk volna ki, hogy az a méretes betonkocka miért ácsorog a téren, milyen funkciót tölt be. Ráadásul lassan észrevétlenné válik, mert a mellette lévő bokor egyre inkább benövi. A kút működése kapcsán megkerestük a városvezetést, hogy mi az oka annak, hogy nem használható a kút, a jövőben tervezik-e, hogy megjavítják. Kérdéseinkre lapzártáig nem érkezett válasz. Egyébként nem meglepő, hogy egy 25 éve nem üzemelő kútnak nem szentelnek figyelmet, hiszen a közel egymilliárd forintból felújított újszegedi ligetben sem tökéletes mindegyik ivókút, a legutóbbi ottjártunkkor hármat találtunk, viszont a kültéri kondipark melletti egyáltalán nem üzemel, hiába próbálkoztunk. A városvezetés akkor azt mondta lapunknak, hogy a hibát a kivitelező orvosolja majd a garanciális munkálatok részeként. Azt nem tudni mikor, abban már csak bizakodunk, hogy nem jár úgy, mint a Glattfelder téri.