3 gyerekkel kétmillió alatt az új hétszemélyes autó, de nem biztos, hogy a legolcsóbb a jó vásár

Tessék választani! Más márkák mellett a Dacia...

... és az Opel is kínál 7 személyes családi autókat. Fotó: Török János

A szakember javaslata



– A Dacia Lodgy Arctic felszereltségi szintjében már ott a klímaberendezés, az USB-MP3-as rádió, az elektromosan állítható és fűthető külső tükör és a ködfényszóró – tudtuk meg Halmai Attilától, a szegedi Molnár Autóház értékesítőjétől. Az 1,6 literes Renault-motor 100 lóerős, ez a szint ülésfűtéssel és normál pótkerékkel 3,9 millió. Ehhez a márkakereskedő már csak a navigációs egységet, a tolatóradart és esetleg egy szép metálfényt javasol, így a vége 4,2 millió forint – aminek fele a támogatás!

Elindul a nagycsaládosok autóvásárlási programja, minimum hétszemélyes új kocsi vételét támogatja a kormány július 1-jétől.A legalább három, 18 év alatti gyermeket nevelő családok 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapnak. A létszámba a kiskorú gyermekek mellett a nappali felsőoktatásban tanulók is beleszámítanak – és elég, ha a várandós anyukának két gyereke van. Fontos, hogy az autó értékének 50 százalékát mindenképpen ki kell fizetni, igaz, ez csak a 3,6 millió forint listaárú Dacia Lodgy modellnél számít. Ennek legmagasabb felszereltségi szintje sem éri el az 5 millió forintot.Különben sem érdemes a „fapados" modellt vásárolni, ma már klíma nélküli autóval nem indulhat el egy család hosszabb útra. A második extra, ami mindenképpen szükséges az autóba, az az ülésfűtés – a hideg teleket és a későbbi eladhatóságot is figyelembe véve. Dízelmotort csak akkor érdemes választani, ha tényleg hosszú utakra használják az autót, és egy évben sokat is fut. Iskolás-óvodás városi szállítójárműnek a benzines – és nem a legkisebb – erőforrás a javallott, ez télen hamarabb befűt.Nincs „gond" a támogatásmaximalizálással az 5,5 millióról induló Opel Combóval, sem a 300 ezerrel drágábbFiat Doblóval. Az alapnál nagyobb benzines motor, a klíma és az ülésfűtés persze itt is hasznos minimum. A négykerék-hajtás csak sokkal magasabb ársávban lép be, felső határ jelenlegi információnk szerint nincs, akár az Audi Q7-es is belefér, ám itt már csak alig több mint 10 százalékos a támogatási ráta.Természetesen nem ismert még minden feltétel, azon viszont nem csodálkoznánk, ha a villanyautókhoz hasonlóan – ott 20 millió forint – itt is húznának egy felső árhatárt. Mint szinte a legtöbb családi támogatás kapcsán, itt is felmerül a kérdés, hány év után értékesíthető az autó, illetve mikor lehet kiszállni belőle, hogy egy másik hétszemélyest vásároljon a család. És arra jár-e majd újra támogatás?Információink szerint 200 ezer magyar család számít potenciálisan újautó-vásárlónak ebben a konstrukcióban, akinek nincs elég készpénze, valószínűleg hitelt is igénybe vehet. Az már finomításra szoruló kérdés, hogy a bank hogyan kezeli fedezetként az elidegenítési tilalom alatt álló autót, esetleg más vagyontárgyat kér-e biztosítékként.Mint minden hasonló intézkedés, ez is óhatatlanul „belenyúl" a piacba, az olcsóbb árfekvésű, hétüléses, használt fiatal autók árát érzékelhetően csökkenti majd. Logikus, hogy akkor már inkább vadonatújat vásárol az eddig 5 személyes kocsiban szorongó család – könnyen és jogosan el fogja vetni a másodkézből lehetőségét.