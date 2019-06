71 millió forintnál többe kerül a város legkisebb terének felújítása

Korábban már megírtuk, előre­láthatólag még idén öt teret re­novál a városvezetés Szegeden, a munkavégzés 385 milliónál is többe kerül majd. A sor­ban ott van a Szent György tér is, amit a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. újít majd meg – derült ki a közgyűlés jogi bizottságának ülésén. Ahhoz, hogy a munka meginduljon, a közgyűlésnek is jóvá kell hagyni a döntést pénteken, hiszen az 50 millió forintot is meghaladja a fejlesztés értéke, pontosabban 71 millió 460 ezer forint lesz. Megkérdeztük a társaság vezetőjét, mi kerül ennyibe, milyen munkálatokat végeznek majd el.– A munkákat a Fontos Mér­­nök Stúdió tervei alapján végezzük. Ezek szerint a legjelentősebb tétel a szökőkút teljes felújítása lesz, gépészettel és burkolatokkal együtt, a hozzá kapcsolódó közműbekötésekkel, valamint jelentősek lesznek a burkolat-, pad-, ivókút-, járda- és szegélycserék, kertészeti fejlesztések is – részletezte lapunknak Makrai László igazgató.A szökőkútra már biztosan ráfér a felújítás, hiszen tavaly októberben például az egész teret elárasztotta vizével, tóvá változtatta a játszóteret is. Olyan nagy nyomással lövellte a vizet a meghibásodott tízfúvókás kút, hogy a medence pe­­remén túl ért a vízsugár. Azt nem lehetett tudni, hogy rongálás állt-e a háttérben, de korábban többször bántalmazás érte a kutat, például be­le­dobálták a közeli kuka tartalmát, két esetben pedig élő halakat telepítettek a medencéjébe. Érdekes azonban, hogy Szegeden ötvennél is több tér van, ebből a legkisebb a Szent György tér, 6745 négyzetméteres, mégis 70 milliónál is többe lesz a rekonstrukciója. Ezek után már nem lehet meglepő, hogy az ennél méretesebb szőregi Hősök terére már 94,5 milliót szánt a városvezetés, viszont itt két körben lesz munka, csak az első részlet ke­­rül ennyibe, pedig Rózsavölgyi József (Fidesz) önkormányzati képviselő szerint egy kis odafigyeléssel, folyamatos fűnyírással és a virágok gon­do­zásával már jelentős eredményt lehetne elérni.A képviselő korábban lapunknak azt mondta, a park helyett jóval inkább a bölcsődének és az óvodáknak kellene a pénz, hi­­szen az utóbbiak előtt még parkoló sincs, de a gyermekorvosi rendelő hiánya is égető probléma. Gyálaréten is két ütemben újítanak majd meg két teret, első körben rögtön 160 millió 650 ezer forintot el is költenek rá. Máshol ennyiért komplett épületfelújítás történik. Hogy az említett tereken pontosan mikor indulnak meg a munkálatok, nem tudni, kérdésünkre nem érkezett válasz egyik esetben sem.