7 kötetes sorozat készül Trianonról - Fotók

Közeleg a trianoni békediktátum 100. évfordulója, mely alkalomból a kormány a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at. Csongrád megyei történész szakemberek közreműködésével 2006-ban már megalakult a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására, hisz úgy vélik, a magyar történettudomány számára fontos feladat, hogy tudományos igényű munkákkal mutassa be mi is történt a magyar állammal és a nemzettel 100 évvel ezelőtt.Az elmúlt 12 évben 50 konferenciát rendeztek Közép-Európa történetéről, gazdaságáról, regionális fejlődéséről, most pedig kötetet adtak ki Gulyás László professzor főszerkesztésével. Hét kötetből áll majd a sorozat, az elsőt, amit csütörtökön mutattak be a SZAB Székházban, a Trianon a nagy háború alatti előzményei, az Osztrák-Magyar Monarchia Bukása 1914-1918 címmel készítették el.Heka Lászlóval (SZTE-ÁJTK) és Miklós Péterrel (SZTE-JGYPK), vagyis a kötet szerzőgárdájának tagjaival, illetve Gulyás Lászlóval, a kötet főszerkesztőjével Döbör András történész, az SZTE-JGYPK dékánja beszélgetett. Mint kiderült, komoly szervezői munka áll a könyv mögött, hiszen már nem azok az idők járnak, hogy egy tudós egyedül írjon ezeroldalas művet, ma már csapatban kell gondolkozni, ha valaki ilyen nagy kutatásra vállalkozik.A kötet a nemzetiségi mozgalmakat is szemlélteti, mely egy rendkívüli fejezet a könyvben Döbör András szerint, aki arról is faggatta a szerzőket, miért épp a bukás szót alkalmazták. Gulyás László válasza szerint ez a szó érzékelteti igazán a hazánkat sújtó eseményeket, utal arra, hogy a politikai erőknek milyen szerepe volt a bukásban, az utóbbiról bővebben a következő kötetben írnak majd.