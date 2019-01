8-ból 3 jegyautomata nem működött: pont a legforgalmasabb helyeken - hetekbe telik a javításuk

Tegnap délutántól az Anna-kúthoz közeli berendezés is újra működik. Fotó: Török János

Több helyen nem működtek a Szegedi Közlekedési Társaság jegy- és bérletautomatái az ünnepek alatt, és még január elején sem. A közösségi oldalon többen is felháborodásukat fejezték ki amiatt, hogy januári havibérletüket nem tudták megvenni az Anna-kúti automatánál. A közeli bérletárusító hely már zárva volt, így olvasónk végül a Mars téren vette meg havibérletét. Persze nem az ott kihelyezett készülékből, hiszen az is hibás volt. Emellett még a szintén nagy forgalmú nagyállomásnál lévő berendezés is bemondta az unalmast.Így akik ezekből akartak jegyet vagy bérletet venni, rosszul jártak. Főként a vonaljegyet vásárlóknak okozott ez bosszúságot, hiszen az elővételben váltott jegy 320 forint. Tavaly óta lehetőség van a szegedi trolikon és villamosokon fedélzeti jegykiadó automatából venni menetjegyet, ez 370 forint, de természetesen a sofőrnél is lehetséges, ez azonban még többe kerül, 450 forint.A Szegedi Közlekedési Társaság jelenleg nyolc jegy- és bérletautomatát üzemeltet a város közterein napi 24 órában, a hét minden napján. Ezek közül hetet az Aquis Kft., egyet a DBM Kft. szállított és üzemelt be. Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezetője kedden lapunk kérdésére megerősítette: az átlaghoz képest decemberben valóban több meghibásodás történt. Egy bankkártyát elfogadó terminál és két érmeszortírozó rendszerben keletkező hiba miatt három automata nem volt üzemképes. – Az érvényben lévő szállítói szerződéseink szerint az automaták meghibásodása esetén a gyártóknak Budapestről szükséges beavatkozniuk. Nyilvántartásunk szerint évente átlagosan ötven alkalommal kell gyártói hibaelhárítást kérnünk, akik egy-két munkanapon belül tudják a kivizsgálást elvégezni, és szükség esetén személyesen részt venni a javításban – magyarázta az ügyvezető. Hozzáfűzte, az egyszerűbb üzemzavarokat, pénzberagadást vagy papírelakadást a bejelentést követően 1-2 órán belül elhárítják.A hibát azonban most a 10-es és 100-as érmék felismerésének visszatérő problémája okozta, ami korábban nem volt jellemző. A gyártó tájékoztatása szerint alkatrész-beszállítókat is be kellett vonni a hibaelhárításba, amelyet az ünnepek miatt csak most, január második hetében tudnak lebonyolítani. Majó-Petri Zoltántól megtudtuk: a Mars téri és a nagyállomásnál lévő automatát a pesti gyártó szerdán újra üzembe helyezte. Majd cikkünk megjelenése előtt újabb e-mailt kaptunk: csütörtök délutántól az Anna-kúti berendezés is újra működik.Az SZKT ügyvezetőjétől azt is megtudtuk, az automaták népszerűsége nőtt a tavalyi év folyamán. 2018-ban kétszázezer vásárlás történt a berendezésekből. Tavaly januárban 6700 vonaljegyet, míg decemberben már 11 ezret értékesítettek ilyen módon.