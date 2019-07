87 Csongrád megyei embert köröznek eltűnés miatt

A szegedi születésű Szécsi Vincét már 1997 óta keresik eltűnés miatt. FOTÓ: RENDŐRSÉG

Tirpák Vanessza Mária 2004. október 5-én született Szentesen, és már több mint egy hónapja nem tudni, hogy hol van. A Szegedi Rendőrkapitányság június 1-jén rendelte el a körözését eltűnés miatt. Ő az egyik, akit valamelyik városi rendőrkapitányság eltűntként tart nyilván, és ezt meg is osztotta a honlapján.A legidősebb megyei eltűnt pedig Szécsi Vince, aki Szegeden született 1916 februárjában. Őt is a szegedi rendőrök keresik, már 1997 óta.Az eltűnés miatti országos körözési listát egyébként naponta frissíti a rendőrség. Ennek a cikknek a megírásakor az országban összesen 2773 embert nem találnak valamiért. Csongrád megyében pedig 87 emberről nem tudni, hogy hol van. Az eltűnés miatti körözéseket a városi rendőrkapitányságok adják ki, és a megyében nincs olyan város, ahol ne keresnének legalább egy embert. A legtöbben Szegedről tűntek el, összesen 51-en, akik között 15 nő van. A makói rendőrök 10, a szentesiek 9, a hódmezővásárhelyiek 7, a kistelekiek 6, a csongrádiak pedig 4 embert keresnek eltűnés miatt.A rendőrségi adatbázis fényképes adatlapokat tartalmaz személyleírással, születési névvel és dátummal. Ha valaki bejelenti, hogy nem találja ismerősét vagy rokonát, akkor már kereshetik is, persze néhány feltétellel. Hivatalosan azt tekintik eltűntnek, akiről azt gondolják, hogy bűncselekmény áldozata lett, cselekvőképtelen, vagy csak egészen egyszerűen nincs észszerű magyarázat arra, hogy miért nem találják. De többek között ide tartozik, ha valakinek egy természeti katasztrófában vész nyoma.