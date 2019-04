94,5 millió forintot költenek a Hősök terére

A tervek szerint új padokat helyeznek ki, új burkolatot kap a sétány, a jelenleg egy falon elhelyezett öt emléktáblát külön-külön helyszínre teszik, így egyszerűbb lesz a megemlékezés, a kerékpárúttól pedig jobban elhatárolják a területet.Továbbá a park egyik felére a híres szőregi rózsákból ültetnek töveket, míg a másik részén a legújabb nemesítésekből adnak ízelítőt. Hogy ki gyönyörködik majd bennük, azt nem tudni, maximum a sofőrök, hiszen két főút közé passzírozták be annak idején a zöld területet, így ott üldögélni nem túl pihentető, ráadásul a gépjárművekből áradó káros anyag az egészségnek sem kedvez.Rózsavölgyi József (Fidesz) önkormányzati képviselő szerint egy kis odafigyeléssel, folyamatos fűnyírással és a virágok gondozásával már jelentős eredményt lehetne elérni, de a szocialista városvezetés megint arra költi a pénzt, ami nem szükséges.– A bölcsődére megszavaztak 20 millió forintot, de az igen kevés, ha a problémák súlyát tekintjük. A férőhelyet nem bővítik, pedig bőven lenne még beiratkozó gyermek. A két óvodára is ráférne a korszerűsítés, még parkoló sincs előttük, életveszélyes ott megállni, de ha az önkormányzatnál javaslatot teszek ezekre a fejlesztésekre, elutasítanak. A gyermekorvosi rendelő hiánya is égető probléma. A kormány ezekre jelentős támogatást ad, csak pályázni kéne rá – hangsúlyozta.A Hősök terét egyébként majd csak a rózsaünnep után kezdik renoválni, októbernél hamarabb pedig nem adják át.