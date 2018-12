A Ginkgo Hoteltől a Cédrus Liget lakóparkig: alig győzik a munkát az épületgépész tervezők

Kisapáti Szilárd: Kollégáim elismerése is a díj. Fotó: Kuklis István

Csapat és család



– Évente többször rendezünk csapatépítő összejöveteleket, idén például a Mecsekben voltunk egy sörfőzdében – hoz példákat a szabadidő közös eltöltésére Kisapáti Szilárd. Baranyában a csapat saját receptúrája alapján főzte meg sörét, Fa-szamár néven, ami hat hét után lepalackozva meg is érkezett Szegedre. A jó gárda mellett az ügyvezetőnek fontos a nyugodt családi háttér is – feleségével három gyermeket nevelnek, a legidősebb tavasszal lesz 10 éves.

Az Év Épületgépész Mérnöke rangos szakmai elismerésben részesült a minap Kisapáti Szilárd, a szegedi Ventosus Kft. ügyvezetője. – Ezt nem én kaptam, mert nem hiszek az egyéni sikerekben, ez csapatmunka volt. A kiváló kollégáimban hiszek, a folyamatos fejlődésben, ennek eredménye ez az elismerés – kezdi a beszélgetést.Bordányból származik, 1997-ben végzett a szegedi Déri Miksa szakközépiskolában, ahol gépgyártás-technológiát tanult. Ezután következett a főiskola, a pécsi Pollack, ahol gépészként diplomázott, majd már munka mellett végezte el az épületgépész szakmérnökit. Egy-egy évet töltött építőipari kivitelezésben Budapesten, illetve Németországban, majd egy szegedi mérnöki irodában dolgozott tervezőként.– Tóth Tamással 2006-ban alapítottuk meg ezt az akkor még kétfős kft.-t, ő azóta is tulajdonos, cégvezető társ és barát is egyben – mondja az ügyvezető, hozzátéve, a 2008-as válságot is fejlődéssel tudták átvészelni. Profiljuk 80 százalékban épületgépészeti tervezés, a többi műszaki ellenőrzés. A most 12 éves és jelenleg 13 embert foglalkoztató vállalkozás főként a középületeken, fürdőkön, társasházakon és lakóparkokon dolgozik. Az utóbbira jó – és nagy – példa a most épülő szegedi Cédrus Liget, és ez magyarázatot ad arra is, miért szerepel a termál- és a megújuló energia a tevékenységi körök között. Mint lapunk is írta, a közel 600 lakás fűtése és melegvízellátása korszerű és környezetbarát lesz a területen fúrt két termálkútnak köszönhetően (2018. augusztus 3.: Éjjel-nappal működnie kell a berendezésnek).Nagyberuházásokat is soroló referencialistájuk hosszú, rajta van a Vasas új arénája, a budapesti Illovszky Rudolf Stadion, az újszegedi Príma Nova bevásárlóközpont, vagy a British Petrol felújított, Kossuth Lajos sugárúti irodaháza is. Honlapjukról kiderül, dolgoztak a zuglói sportuszodán, Tamásiban a termálfürdőn, Hódmezővásárhelyen a Ginkgo, Szegeden pedig az Art Hotelen.– Nem – hangzik a rövid válasz arra a kérdésre, győzik-e a megrendelést. Ezt kibontva megtudjuk, szeretnék irodájukat tovább bővíteni, ami komoly feladatot jelent a mai munkaerőpiacon. – Kapacitásunk már most le van kötve szinte a jövő év végéig, ilyenkor a törzsmegrendelők kiszolgálása az elsődleges szempont – hangsúlyozza a szakember.15 négyzetméteres irodából indultak, ma több mint 200-on dolgoznak a Moszkvai körúton. Külön rekreációs helyiséget is kialakítottak tévével, csocsóval, játékkonzollal, itt a nem munkával töltött időben regenerálódhatnak a kollégák. – A fluktuációt a jó munkakörülmények, állandó fejlődés és csapatszellem fékezik. Legutóbb egy munkatársuk egy hetet töltött továbbképzésen Athénban – heti négy alkalommal van angol nyelvoktatás, ezzel is előkészítve a nemzetközi piacra történő eljutást.Visszatérve a díjra kiderült, hogy azt november végén, az Országos Magyar Épületgépész Napok záróeseményén vette át Kisapáti Szilárd. – Nálam jobban senki nem volt meglepődve – fogalmaz. A programsorozat részeként és a jövőt építendő, szegedi irodájukban ennek keretében vendégül látták a Móravárosi iskola épületgépészeti technikus tanulóit.