A gyakorlóiskolában is bontottak volna időkapszulát, de nyoma veszett a talapzatból

A Rókusi általános iskolában időkapszulát bontottak csütörtökön. Az egykori Ságváriban csak szerettek volna.

A keresett múltbéli csomag úttörőtagkönyvet, az úttörőcsapat pecsétjének lenyomatát, kottát és leveleket tartalmaz. Utóbbiak között állítólag van, amelyik azt taglalja, vajon milyen lesz az élet 2019-ben. Írója légpárnás járműveket vizionált.

Nemvolt az egyetlen, amelyet csütörtökre időzítettek fél évszázaddal ezelőtt: az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában is keresnek egy hasonló, múltbéli üzenetet. Azt azonban egyelőre nem találják. (– Az Árpád téri iskolában helyeztek el egy hasonló kapszulát, szintén úttörők – mesélte lapunknak Kovács József, aki 7. osztályos diákként ott állt, amikor azt befalazták, így az elmúlt két hetet azzal töltötte, hogy megszervezze annak ünnepélyes kinyitását.– Amikor az iskola felső tagozata hét évvel később a Ságváriba költözött át, az időkapszulát is átköltöztették. Sokáig azt feltételeztük, hogy a jelenlegi Kalmár-dombormű mögött van. Már az engedélyeket is megkaptuk, hogy falat bontsunk, amikor egy 80-as évekből származó almanachból kiderült: miután az iskola elköltözött, a kapszula átkerült a Ságvári-posztamensbe. A talapzatban – mely azóta nem a szobrot tartja, hanem a tanári szoba mellett egy virágot – azonban nincs semmi.– Továbbiak is vannak még, állítólag az egykori Hámán Katóban is tettek el időkapszulát, illetve Deszken is – mondta el Kovács József, aki nem adta fel a keresést. Bár ma már Budapesten él, onnan koordinálja a nyomozást, és próbál olyan személyeket találni, akiknek információjuk van arról, hova tűnhetett az Árpád téri, 50 éves üzenet.