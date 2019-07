A magyar versenyzők szerint dobogós lesz csapatuk az olimpián, gulyást ettek és táncoltak a diákok

Ahogyan arról a hét során már beszámoltunk lapunkban, idén Szeged ad otthont a világ legrangosabb nemzetközi biológia versenyének, az IBO-nak (International Biology Olympiad). 77 ország középiskolás diákja méri össze biológiai tudását 4-4 fős csapatokban, de a végén, a szombati záróeseményen egyéni eredményeket hirdetnek majd. Érkeztek versenyzők például Szlovákiából, Portugáliából, Spanyolországból és Új-Zélandról is, de megmérettetik magukat a magyar fiatalok is, többek közt az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium diákja, Buzafalvi Dénes, illetve csapattársa, Hunyadi Marcell is, aki a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulója.A Délmagyarország kérdésére elmondták, nagyon jól érzik magukat a nemzetközi légkörben, számos új barátot szereztek már, illetve különböző kultúrákba is betekintést nyertek, míg szerintük a külföldi fiatalok az olimpia versenyfeladataiból is információt szereznek Magyarországról. Kiemelték, nagyon komoly kihívás volt minden egyes feladvány, a bizottság úgy alakította ki a teszteket, hogy biztosan a legjobbak kerüljenek ki a végén győztesként, bár szerintük már az is kiemelkedő eredmény, hogy valaki részt vehet ezen a megmérettetésen. Hozzátették, mindannyian számítanak dobogós helyezésre, úgy érzik, bronz- és ezüstérmet biztosan szereznek a magyarok, ahogyan az az elmúlt években is megszokott volt már, az arany szerintük igazi bónusz lenne. Még egyikőjük sem volt az IBO-n, a csapatukból ráadásul jövőre már csak Dénes tud jelen lenni, hiszen a többiek végzősök.Hétfőn a várossal ismerkedett meg egy Szeged Rally nevű vetélkedő keretében a négyszáz versenyző, szerdán Ópusztaszer és a magyarság történelmébe kalauzolták őket, míg csütörtök este igazi magyar vacsorával, gulyással látták vendégül az ifjúságot és a pedagógusokat. Lapunknak Dénes és Marcell azt mondta, szórakoztató számukra, ahogyan a távoli országok diákjai reagálnak egy-egy magyar jelenségre. Az est folytatásában a magyar néptánc is helyet kapott, a hódmezővásárhelyi Árendás Néptáncegyüttes nagyecsedi, györgyfalvi legényes, széki, valamint kalotaszegi táncokat és zempléni karikázót vonultatott fel a közönség előtt, de színpadra vitték a nadabi román táncokat is. A vacsora után pedig táncházat tartottak. A talpalávalót a Figurás Banda húzta.