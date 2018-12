A Mikulást is megtáncoltatták a városi Gyermekkarácsonyon - Játékos fizika az Agórában, a két ünnep között is

Idén is megrendezték a Szent-Györgyi Albert Agórában a az évek óta hagyományos év végi Gyermekkarácsonyt, ahol kicsik és nagyok számtalan program közül választhattak, szüleik pedig gyermekeikben gyönyörködhettek a színpadon. A programot ugyan kicsit befolyásolta a szombati iskola és hirtelen jött hóesés, ám a hangulat így is ünnepi volt.A Fallaway Táncegyesület fiatal táncosai karácsonyi hangulatot teremtettek, a kislányok Mikulás ruhában ropták, sőt Mikulásuk a krampuszt is megtáncoltatta. A legkisebbek kedvence az Óperenciás tengeren innen és túl mesekuckó a népmesékre épített mesekuckó volt. A gyerkőcöknek a díszletekből fel kellett ismerniük a mesét játékos feladatok alapján, a Nagyra vágyó halász tavánál például horgászhattak, kőlevest főzhettek.

Januárban szeretnénk beadni egy pályázatot, egy NépmesePont létrehozására, ez a mesekuckó tulajdonképpen ennek a próbája.

– tudtuk meg Orbán Héditől az intézmény vezetőjétől.A gyerkőcök a játékos feladatokon próbát is teljesítettek: fabatkákat gyűjtöttek, amelyeket a mesecukrászdában válthattak be. Meghívhatták szüleiket egy forró csokira vagy sütire. A nagyterem színpadán egymást váltották a tánccsoportok, és a mesés előadások.Az Agóra a két ünnep között, a téli szünetben is várja az érdeklődőket sok érdekességgel. December 27–28-án tekinthető meg a Játékos tudomány, mókás fizika kiállításuk, ahol mintegy 50 interaktív játék - többek között villámokat szóró gömb, végtelenbe néző klónozó és ördöglakat - várja a tudomány, a fizika iránt érdeklődőket. December utolsó péntekén szilveszteri bulira várják az érdeklődőket, inkább a felnőtteket. Csonka András szilveszteri buliján közreműködik Merényi Nicolett és Kiszely Zoltán, valamint az Akropolis Táncszínház.