A nevetés is gyógyít, akárcsak a vér

Az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központjában minden véradónak virággal és csokoládéval köszönték meg az életmentő segítséget. A gyerekeknek meglepetéssel is készültek a piros orrosok, sőt a véradók játszhattak is: célba dobásért bohócorrot kaptak, valamint tányérpörgetés és vicces látásteszt is várta az érdeklődőket. A bohócdoktorokkal együtt a Dentaline fogászat fogorvosai is jótékonykodtak, Vető Miklós korábban rendszeres véradó volt, ám 2013 óta nem adott vért, El-Charbaji Oussama pedig Magyarországon először segített vérével. A bohócdoktorok a virág és csokoládé mellett mosollyal és jókedvvel várták az önkénteseket. Szekeres Veronika regionális igazgató elmondta, hasznosak az ilyen rendezvények, többen jönnek ilyenkor vért adni.