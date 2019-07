A nő, akiből diplomáciai bonyodalom lehetett volna - Ismét életre kelt a Szeged első vízi színháza

Kaj Ádám rendezőt mindig érdekelte Csehország irodalma és színházi kultúrája. FOTÓ: KARNOK CSABA

Fekete macska üdvözölt vasárnap este mindenkit a Horthy Csónakházon – ezúttal nem a balszerencsét jelentette. Elvégre már önmagában az is felért egy sikerélménnyel, ha valaki nem csuromvizesen érkezett a helyszínre. Az előadás előtt pár órával elérte a vihar Szegedet, de az úszóház tulajdonosa megnyugtatott mindenkit: lesz előadás.A fél 9-re hirdetett kezdés előtt már kisebb társaság kacarászott az asztaloknál. Színes lampionok világítottak, a levegő se hűlt le nagyon, macska sündörgött a lábak körül – csak az eső esett szakadatlan, még az áram is el­ment. Kilencre végül megoldódott minden, a hangszórókból egy rádiótudósítás hangzott fel. Kezdetét vette az előadás, Bohumil Hrabal Őfelsége pincére voltam című klasszikusának elképzelt folytatása.– Mindig érdekelt minket Csehország irodalma és színházi kultúrája. Vörös István József Attila-díjas író továbbgondolta az eredeti művet, így született meg a Hruscsov Pincére voltam – mesélte a rendező, Kaj Ádám.– Kalandosabb, ha nem a ha­­gyományos, színházi körülmé­nyek között játszunk. Legutóbb Csongrádon jártunk, ott a szúnyogok okoztak kisebb problémát. Örülünk, hogy az eső ellenére ennyien kitartottak – mondta.Itt is akadt szúnyog, és előkerültek a színes esőkabátok is. Meg persze a Hrabal-műből ismert karakterek, fény derül Dite és Skrivánek titkára. Aki mindezt parádésan előadta: a szálló pincérnője, Marcella, vagyis Tarjányi Krisztina Irma. A nő, akiből diplomácia bonyodalom lett volna. Hrabal, Hruscsov és Skrivánek úr szerepébe Lanner Katalin bújt, de az úszóház tulajdonosa, Ótott Ferenc is felbukkant egy mókás szerepben. Elmondta, hogy tagja a színháznak, de a Liget Társulatnak is. Örömmel biztosította a helyszínt.Annak pedig megvolt a ma­­­ga romantikus hangulata. Hi­­szen mégiscsak a folyón ringa­tózva láttunk megelevenedni egy 60-as évekbeli történetet a Párizs, majd Berlin, majd Moszkva szállóban, ahol megbújt Prága egész aranykészlete.Soós Enikő barátaival érdekezett a Horthy Csónakházhoz. Az eső gondolkodóba ejtette őket, de végül csak eljöttek. Az elő­adás előtt elárulta, mi vonzotta őket a vízhez.– Nem hallottam ezelőtt a darabról, de úgy gondolom, már önmagában is izgalmas, hogy a Tiszán láthatunk egy előadást. Számomra az is érdekes, hogy kétszereplős a darab. Kíváncsi vagyok, hogyan oldották meg ezt a feladatot a színészek. Valamint persze az úszóház tulaja is beugrik egy kisebb szerepre, őt is megnézzük – mesélte.