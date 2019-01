A radikális ellenzékiségtől az antiszemita bélyegig - A Magyar Demokrata Fórum születésére emlékeztek

Egykori MDF-esek emlékeztek a párt születésére. Fotó: Karnok Csaba

Amikor több évtizednyi kommunista diktatúra után megalakult az első szabad kormány, a parlament alakuló ülésének élő közvetítését lekeverte a televízió, mert inkább egy meccset adtak – az MDF alapításánál is jelen lévő Balogh László szerint ez a példa jól jellemzi az akkori viszonyokat. A Magyar Demokrata Fórum alapítását megelőző és követő időszakról vele, valamint Zakar Péter történésszel, a párt egykori szegedi és megyei elnökével Löffler Tibor politológus beszélgetett az SZTE Móra Ferenc Szakkollégiumban.A személyes élményeket felvonultató rendezvényen elhangzott, hogy az MDF-be 1988-ban belépett Balogh – aki a párt országos elnökségének tagja is volt, Szegeden pedig önkormányzati képviselője – a rendszerváltás előtt szamizdat kiadványokat jelentetett meg, sőt hozzá köthetők az első olyan illegális kiadványok, amelyeket már nem írógéppel, hanem nyomdagéppel sokszorosítottak. Az MDF szegedi és megyei elnöki tisztét is betöltő Zakar Péter történészt pedig valójában a düh vette rá, hogy belépjen a pártba 1992-ben. Egy Pozsonyban rendezett konferencián az előadók ugyanis az Antall-kormányt bírálva arról beszéltek, hogy hazánkban antiszemitizmus van, és ez a politikai propaganda, kiszorítósdi felháborította, kiváltképp amiatt, hogy ebből ő semmit nem érzékelt.Balogh a párt megalakulása közvetlen előzményének az 1985-ös, Lakitelken megrendezett Antológia-estet nevezte. Azt, hogy az akkori rendszert mennyire zavarta ez az 1956-os forradalomra emlékező, a diktatúra ellen fellépő program, jól jelzi, hogy nem szóltak róla a hazai híradások, Amerikában pedig antiszemita megmozdulásként aposztrofálták.Zakar Péter megjegyezte, az MDF-en ragadt antiszemita bélyeg ellen hiába küzdött a párt, ez uralta a közbeszédet, miközben a háttérben csendesen eltűnt a közvagyon, és az értékes piacokat leépítették. Balogh azzal egészítette ki, hogy az emberek tájékozódását az is nehezítette, hogy a szocialisták például az összes megyei lapot külföldiek kezére játszották azzal az opcióval, hogy nem nyúlhatnak a szerkesztőségekhez, így az akkori sajtótermékek átböngészése után sem kaphatott reális képet az, aki nem ismerte a háttérmechanizmusokat. Elhangzott az is, hogy az akkori politikai állapotok hiteles megismerését az is nehezíti, hogy az idővel csúfosan megbukott, saját alapítóit is guillotine alá küldő MDF-ről a mai napig alig jelent meg olyan írás, amely megpróbálja reálisan elemezni a párt tevékenységét.