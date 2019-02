A rossz szomszédok helyében kezdenénk aggódni - megnéztük, mi mindent vetnének tűzre a Télbanyával a szegediek

A Magyar Néprajzi Lexikon is említi, hogy Szegeden a század elején még szokásban volt a téltemetés. Egy öregasszonynak formált rongybábut a tél végén levittek a Tisza partjára, ott vagy meggyújtották, vagy belökték a Tiszába. Esetleg ugyanakkor a Tisza partján egy vagy több nagy hóembert készítettek, és amikor a város utcáin meghordozott, és végül a Tisza partján meggyújtott rongybábut belökték a folyóba, utána vidám nevetés és kiabálás közben a hóembereket is a vízbe fordították.

Többen böngészgették vasárnap a Mars téri piacon a Télbanyára tűzött feliratokat: ki mit hajítana a máglyára a telet jelképező bábuval együtt a szombati téltemetőn? A banya aztán átkerült a Dugonics térre, és a papírkák is megszaporodtak rajta. Csütörtökön délután már csak térd alatt és tarkótájékon volt hely a telet jelképező boszorkányon. Az emberek meg-megálltak olvasgatni, mitől szabadulnának meg embertársaik, volt, aki maga is tűzött cetlit.A télbanya elégetése még az 1930-as években is élő hagyomány volt Szegeden és környékén, a kétezres évek második felében elevenítették fel újra. Eleinte a Tiszában kötött ki a banya ágyúszó kíséretében, később áttértek a vízpróbáról a boszorkányégetésre - ahogy ez lenni szokott.A néphit szerint a papírra írt nyűg a boszorkával együtt elég a máglyán, és elszáll a füsttel - de óvatosan a cetlikkel, mert azt mondja a babona, hogy csak az olvashatja el ezeket, aki írta.Mi ezt most átvállaltuk Önök helyett, fotón keresztül hátha nem fog az átok - találtunk szomorú és meglepő kívánságokat, mit vigyen magával a banya a tűzhalálba. Betegség, magány, szegénység, hiszti, rossz portréfotók, diákhitel - a rossz szomszédok helyében is kezdenénk aggódni, mert egy cédulán ők is szerepelnek. A Télbanya még a Dugonics téren vár a máglyahalálra, használják ki, amíg van rajta hely, a vállán lógó vászonszatyorba is be lehet dobni a cetliket. Lehet, hogy csak babona, de hátha bejön: tűzzenek cédulát, hadd égjen el a baj a boszorkánnyal!A téltemetés, télűzés szokása egyébként nem csak a magyarlakta területeket, hanem egész Európát jellemzi. A telet jelképező bábu elégetése, eltemetése, vízre rakása is sok helyütt része a télbúcsúztató hagyományoknak -erről is olvashatnak bővebben. A mohácsi busójárás "csúcspontján" például koporsót vetnek a vízre -idén elűzni a telet, sőt, Makón még- na nem azt az embert, aki a legmodortalanabb volt előző évben, hanem egy rendeset. A tuskó ugyanis annak a jelképe, hogy hamarosan újra kezdődik a munka a földeken, és ezt egy öreglegény húzta a hagyomány szerint, akinek farsangkor nem sikerült megházasodni. Másutt a "vénlányokat" tisztelték meg ezzel a keggyel, sőt, volt, ahol az ajtajuk elé húztak tuskót, hogy ne tudjanak kimenni a házból.Ezen a hétvégén nem csak, Szentesen is most rendeznekA mohácsi busók mindkét rendezvényen tiszteletüket teszik, nehogy ne ijedjen meg eléggé a tél - szükség is lesz rájuk, mert jó hideget mondanak a hétvégére.