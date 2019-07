A városvezetés vagy a város polgárai határozzák meg egy város irányát?

A csütörtökön bemutatkozó független jelölt, Nemesi Pál érkezésére reagál cikkében a Magyar Nemzet. Jelenleg a legesélyesebb jelölt lehet az összes eddigi kihívó közül, bár ne felejtsük el, hogy B. Nagy László, a Fidesz színeiben, 45,84 százalékos támogatottságot ért el. Botkáék maradtak és 2006 óta folyamatosan túlélnek a város élén. De hogyan sikerülhet ez nekik, teszi fel a kérdést a lap Az egyik magyarázatot abban látják, hogy talán létezik ma Magyarországon olyan, hogy elkötelezett körzetek, ahol legyen bármi, egy bizonyos oldalra szavaznak a polgárok. De korábbi választási eredmények vizsgálata után arra jutnak, hogy a politikai oldalaknak kisebb jelentősége lehet, azzal szemben, hogy a jelölt mennyire „mi kutyánk kölyke". És ez inkább meghatározza a hitelességet.Egy következő magyarázat lehet, hogy folyamatosan fejlődik, fejlődött Szeged az elmúlt években. Sokan ezt Botka Lászlónak tulajdonítják, de tényleg erről van szó? A Magyar Nemzet szerint nem feltétlenül. Sokat köszönhet Szeged az adottságainak. Földrajzi elhelyezkedésének, egyetemének és a számos sikeres és nagy múltú vállalkozásnak, ami a város határain belül működik. Legfőképpen pedig a polgároknak, akik öntevékenyen folyamatosan tesznek a városért.Magyarország kormánya is sokban segíti a város előremozdulását. Nem folytat semmilyen "bosszúpolitikát" az ellenzéki vezetésű városokkal szemben. Akik behatóbban ismerik az önkormányzat ügyeit, azt is tudják, hogy a jelenleginél jobb, alkalmasabb vezetése is lehetne a településnek, Szeged teljesítménye ugyanis elmarad a lehetőségeitől.S hogy mi következik ebből? Leválthatóak-e a baloldal nagy túlélői, mondjuk Botka László? A válasz szinte bizonyosan igen – feltéve, hogy Nemesi Pál és támogatói kemény munkával meg tudják győzni a választókat arról, hogy Szeged többet érdemel.