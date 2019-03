A világ elitjében a Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetem idén is bekerült a világ legjobb egyetemei közé a brit QS World University Rankings by Subject rangsorokban.A legjobb eredményt a bölcsészettudományokon belül a nyelvtudományok ágban érte el, amely a 251-300. helyen végzett. Az élet- és orvostudományok területén is a legjobb 500 egyetem közé került az SZTE: a 451-500. helyet tudhatja magáénak. Ezen belül az orvostudományokban a 301-350. helyet, a biológiai tudományokban a 451-500. helyet szerezte meg. A természettudományokon belül a kémiai tudományok kategóriában az 501-550. helyen végzett az SZTE.Kiválóan szerepelt az SZTE a QS összegyetemi rangsorában is. Ahogy azt korábban megírtuk , ezen a listán több mint 30 helyet javítva tavalyi eredményén, idén a 470. helyen áll a Szegedi Tudományegyetem. Ezzel az eredménnyel Magyarországon a legjobb egyetem. A világ közel 26 ezer felsőoktatási intézményét tekintve pedig a top 2 százalékban végzett az SZTE. Ahogy az Origo megírta , Szegedi Tudományegyetem a kormány erőteljes támogatása mellett gyakorlatorientált orvosi képzési rendszert honosított meg Szegeden, miközben fejlesztik a fogorvostudományi, az informatikai és a nyelvi képzéseiket is.Az SZTE vezeti azt a rangsort idehaza, mely a legtöbb elnyert EU-s pályázat szerint rangsorolja az egyetemeket: összesen több mint 48 milliárd 679 millió forintból valósulnak meg a következő években az oktatást, a kutatást és a gyógyítást szolgáló fejlesztések. A jövő orvosai modern műtőkben, tulajdonképpen „éles" helyzetben gyakorolhatják, ahogy a valódi műtéteket kell majd elvégezniük a diplomaszerzés után.