˝A világ leggazdagabb nyelvén lehetek színész˝ - 3 órán át is szavalt már Eperjes Károly

Eperjes Károly istenkereső verseket mondott immár sokadszor Szegeden. Fotó: Frank Yvette

A 20. század nagy költőitől mondott verseket a hétvégén Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész a Dóm Látogatóközpontban. Ady, Babits, József Attila is szerepel a repertoárjában, Négyessy Katalin gordonkaművész kísérte az est során. – A 21. század még nem forrta ki magát annyira, hogy ide kívánkozzon, de kortársnak tartom mondjuk Pilinszkyt is. Most például Antal Ferenc versét hallottam itt fenn, a dómban. A szentmisén a prédikációban az atya olvasta – mesélte a művész a kortárs irodalom kapcsán. – Utána fogok nézni, mert eddig nem hallottam.A színész elmesélte, többször is megfordult már Szegeden. Főiskolásként a Lear királyban szerepelt a Dóm téren. Mrozek utolsó darabjában, a Szerelem a Krímben című tragikus komédiában is játszott, amelyet elhoztak ide, de Szabó Istvánnal is forgatott itt. Jelenleg két diákja is játszik Szegeden. Figyelemmel kíséri a helyi színházi életet is, néha óvatosan besurran az előadásokra.– 25 éve volt az első elő- adás – mondta verses estje kapcsán. – Pécsett, az ottani karnagy felkérésére. 140-150 verset gyűjtöttem össze. Aztán azt mondtam: hoppá, csináljunk ebből egy estet! Azóta ez a műsor már volt kétszer a Móra-múzeumban és a piaristáknál is. Ki-be kerültek versek, de a tematika nem változott.Latinovits Balassi-estjét vette alapul Eperjes: hármas szerkezetet használ. A szabad akarattól jut el megtérésig, majd a lét végső értelméről szóló versekig. Katonakorában kétszer is látta fellépni Latinovitsot. – Az én verses bibliám az ő Verset mondani kötete. Nagy hatással van rám a mai napig. Nem tudom kikerülni, s nem is szeretném soha.Mindig változik, épp milyen hosszú a műsor. Előfordul, hogy csak zenével szakítja meg a versek folyamát, máskor mesél is. – Csíkszeredán megkérdeztem Böjte Csabát – a gyerekek miatt –, hogy mennyit bírnak ki. Azt mondta: told meg nekik, úgyis ritkán hallják. Aztán háromórás lett a műsor, még negyven perc ráadást is kértek.– A világ leggazdagabb nyelvén lehetek színész – felelte arra a kérdésre, hogy érzi ma magát Magyarországon a szakmájában. – Csak egy nagyobb kincs van, hogy keresztény vagyok.