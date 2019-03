Ami virág már kinyílt, az nem biztos, hogy örült a mai hajnalnak

kezdetben északon és a Dunántúlon, majd egyre nagyobb területen esős, záporos idő lesz jellemző. Több napsütés a déli tájakon ígérkezik, de délutánra itt is beborul az ég - jelzi előre az Időkép. A délnyugati szél megélénkül. A hajnal sokfelé volt fagyos, így Szegeden és környékén is, ahol mínusz 2 fokot mértek. Délután 8-12 fokra készülhetünk kettős fronthatás mellett - nálunk 12 fokig emelkedik a hőmérséklet.szép tavaszias időnk van - nem is beszélve 2013-ról,Az előrejelzés szerint ez idén nem történhet meg, a nemzeti ünnepre 12 fokot jósolnak.