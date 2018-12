Átadták a megújult Garam Utcai Óvodát: 336 millió forintból a 21. századi Európába lépett az intézmény - fotók

336 millió forintból újult meg a szegedi Garam Utcai Óvoda, ebből 193 millió 594 ezer forintot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert az önkormányzat. Hétfőn családi délutánnal egybekötött ünnepségen adták át a korszerűsített intézményt, melyben 1985 óta nem volt átfogó renoválás.– Öröm, hogy karácsony előtt ilyen beruházást adhatunk át. Két év alatt hét óvodát újít meg önkormányzatunk mintegy 2 milliárd forintból, ebből másfél milliárd forint uniós forrás. Most körülbelül a program felénél járunk, januárban a Tünde térit adhatjuk át. Azt gondolom, hogy ennél hasznosabb és szebb családpolitika nincs, hiszen szülőként én is tudom, hogy nincs annál megnyugtatóbb érzés, mint tudni, hogy a kisgyermekünk jó körülmények közt van. A város egyik legnépszerűbb óvodája is 21. századivá vált – hangsúlyozta Botka László polgármester.A négy hónapot felölelő munka keretében energetikai korszerűsítés, homlokzati hőszigetelés, a lapos tető hő- és vízszigetelése, nyílászárócsere és fűtés-korszerűsítés valósult meg, emellett felújították a vizesblokkokat, kicserélték a burkolatokat és az udvart is rendezték. Továbbá a belső terek kapcsolatai részben megváltoztak, felújították az öltözőket, újrafestették a falakat, egyes helyiségekben az elektromos és gépészeti vezetékek eltakarására álmennyezetet építettek ki, illetve a belső elektromos hálózatot is rekonstruálták. A projekt keretében akadálymentesített bejáratot, mosdót, vakok és gyengénlátók számára kitapintható padlóburkolatot, Braille-betűs feliratokat, valamint hallássérültek számára indukciós rendszert építettek ki. A 162 óvodást a renoválás idejére a Teréz Utcai Óvoda fogadta be.– A falak felett is eljárt az idő, gyerekek generációinak sokasága váltotta itt egymást. Szeged az Unió egyik, és az európaiságára is az egyik legbüszkébb városa, és végre az itt élők is megérezhetik az európai körülményeket. A Garam Utcai Óvoda az elsők között újulhatott meg és vált még színvonalasabbá, amihez kiváló nevelőtestület párosul. Hamarosan újabb különlegességgel gazdagodik az intézmény, a képviselői keretből mászófal készül – részletezte Kozma József, a választókerület képviselője.