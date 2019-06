Az idei Múzeumok Éjszakáján azt is megtudtuk, mi rejtőzik a vasutasok pincéjében - galéria

Természetesen a székház udvarában álló gőzmozdonyt is megcsodálhattuk, ezúttal a kerítésen belülről. Megtudtuk: 1984-ben selejtezték le, előtt főként tehervonatot húzott főként mellékvonalakon.

A három kiállítóhelyen több mint kétezren voltak, Medgyesi Konstantin igazgatóhelyettes szerint ez, tekintetbe véve, hogy zárva a kultúrpalota, igen szép szám.

A Múzeumok éjszakáján számos rendezvénnyel várták a megyeszékhelyen az érdeklődőket, a múzeum mellett, a könyvtár, az Agóra is a MÁV is szervezett programokat. Szombat esti kulturális sétánkat mi a Magyar Államvasutak Pfaff Ferenc által tervezett MÁV-palotájában kezdtük, ahol a látogatók a pincétől az emeletig betekintést nyerhettek az 1894-ben épült székház titkaiba.A legérdekesebb a pince volt, amit a Vasúttörténeti Alapítvány bérel, olyan érzésünk volt, mintha 50-100 évet visszarepültünk volna az időben. Elsőként az úgynevezett vasas gyűjteményt néztük meg, ahol a vasúti relikviák tárgyi emlékei láthatók: megcsodálhattunk különböző mozdony táblákat, a kéttengelyes Ganz motorkocsi vezetőállását, valamint különböző fajta lámpákat, köztük még régi petróleumlámpákat is. Egy másik szobában egyenruhák sorakoztak a fogason, itt be is öltözhettek a vállalkozó kedvűek. Anita és lánya, Dorka fel is vettek egy egy vasutaskabátot, a 8 éves lány a német forgalmisták sapkáját le se akarta venni magáról. Anyukája elmesélte, a Múzeumok éjszakáján csak ide jöttek el, kíváncsiak voltak arra, hogyan utazhattunk régen. Vince anyukájával és nagymamájával érkezett, a három és fél éves kisfiú imádja a vonatokat, ezért nem hagyhatták ki ezt a programot.Noha a Móra Ferenc Múzeum felújítás alatt áll, a szegediek nem maradtak múzeumi program nélkül szombaton, most a Fekete házban, a Klauzál téri Interaktív élménytérben, vagyis a tortában és a Kass Galériában várták az érdeklődőket. A Fekete házban a folyamatos tárlatvezetéseken kívül egy izgalmas detektívjátékban is részt vehettek a látogatók: csapatban dolgozva kellett egy bűntényt felderíteniük. Csaba két fiával érkezett, együtt nyomoztak Leventével és Bencével, kiderült a fiúk szeretik az ehhez hasonló játékokat.A Fekete ház melletti téren kézműves foglalkozásokon várkaput, ókori harcost, bástya-lámpást és további tárgyakat lehetett készíteni. A Klauzál téri „Torta" is nyitva tartott egészen éjfélig: a kiállítótérben egy Szeged történetéről szóló film és izgalmas digitális játékok várták az érdeklődőket.Szegeden a Somogyi könyvtárban is sok programmal készültek a Múzeumok Könyvtári Éjszakáján : többek között gyöngyfűzéssel, az Akropolis Compania és az Eleftheria Tánccsoport közreműködésével táncházzal, valamint tárlatvezetésekkel. A Szent-Györgyi Albert Agórában is játszhattak a családok, az Agóra-Bőrönd játékon négy-öt fős baráti társaságok vehettek részt. Az intézményben megnézhették az állandó kiállításokat, így a Gyöngyhajú lány és a szegedi papucs tárlatát is. Az emeleti informatikatörténeti kiállításon több magángyűjtő mobilmementóiba nyerhettünk betekintést.