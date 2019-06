Az SZTE a világ legjobbjai között: Nőtt a külföldi hallgatók száma, javult a szegedi egyetem akadémiai elismertsége is

Az unió által bevezetett mérés 96 ország 1711 felsőoktatási intézményét értékelte. Ezek között nemcsak európai egyetemek vannak, hanem például japán, orosz, namíbiai, malajziai és iráni is. A közel kétezer felsőoktatási intézmény között 15 magyarországi egyetemet értékeltek öt területen, több mint 30 indikátor szerint.

Zakar Péter rektorhelyettes szerint nagy jelentőséggel bír, hogy az egyetem nemcsak a külföldi hallgatók, hanem a határon túli kutatók körében is igen népszerű. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

– Ez az egyik legelfogadottabb rangsor a világon tudományos szempontból. Úgy gyűjtik az anyagot, hogy megkérdeznek külföldi tudósokat arról, melyik egyetemet ajánlják. Ezen az értékelésen nagyon jól szerepelünk már évek óta, most az 501—510. helyen vagyunk. Összességében elmondható, javult az intézmény akadémiai elismertsége. A QS 2020-as listájára 7 magyar egyetem került, köztük a legjobb eredményt a szegedi érte el

Ismét a világ vezető egyetemei közé került a Szegedi Tudományegyetem: az elmúlt másfél hétben két ranglistán is remekül szerepelt az intézmény.A nemzetközi U-Multirank azért méri fel a világ egyetemeit, hogy segítséget nyújtson a külföldre készülő diákoknak a választásban. Az Európai Unió célja egy olyan egyetemi rangsor létrehozása volt, amely segítséget nyújthat a külföldön tanuló diákoknak a felsőoktatási intézmény kiválasztásában.– Ez egy olyan többdimenziós rangsor, ahol különböző szempontokat vizsgálnak, például a regionális szerepvállalást, a kutatási és oktatási tevékenységet, a külföldi partnerekkel való együttműködést és a tudástranszfert. Az SZTE ez utóbbi területén teljesített a legjobban. Ez utóbbi azt jelenti, hogyan lehet egy korábbi tudást átalakítani akár egy másik területen, és ezt hogyan alkalmazza egy-egy intézmény – magyarázta Zakar Péter, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese.Hozzátette, nem meglepő ez az eredmény, mert korábbi felméréseken az oktatási mobilitás kategóriában is remekül szerepelt az egyetem. A Multirank a partnerekkel közös publikációk és az idézett publikációk indikátorát is vizsgálta, és ebben érte el az egyetem a legmagasabb értéket, emellett a kutatás és az interdiszciplináris publikációk számában és minőségében eredményesen szerepeltek. Jó eredményt hozott még a regionális szerepvállalás is.– Egy egyetemnek már nem csak oktatni és kutatni kell, hanem be kell kapcsolódni környezetének életébe, akár a gazdaság vagy a kultúra területén. Ez egy nagyon jó eredmény. Fontos, hogy megőrizzük ezt. Az biztos, hogy a tudástranszfer területén nagyon sokat fejlődtünk. Tudományos tevékenységünket is sikerült nemzetközivé tenni. Ebbe beletartozik a hallgatók és oktatók cseréje, az, hogy emelkedik a külföldi hallgatók és a közös publikációk száma, vagyis a külföldi országokkal való együttműködés látványosan javult – vélekedett a rektorhelyettes.A világ egyik legelismertebb, felsőoktatási tevékenységeket minősítő cége, a brit QS június 19-én tette közzé a 2020-as évre vonatkozó legfrissebb toplistáját. Idén 82 ország 1620 egyeteme közül 1000 felsőoktatási intézményt rangsoroltak 6 szempont alapján. A lista összeállításakor figyelembe vették az akadémiai szféra és a munkáltatók értékelését, a tudományos munkák idézettségét, az oktatók és a hallgatók arányát, valamint a külföldi hallgatók és oktatók számát.– büszkélkedett Zakar Péter.Úgy fogalmazott, lehet ezt még fokozni, például külföldi partnerek bevonásával. Itt nem csak egyetemekre gondolt a rektorhelyettes. Szerinte gazdasági partnerek felkutatása is fontos – ezeken keresztül juthat előrébb az egyetem.