Bäck Manci fotóit is megnézték a táncosok

Magát az épületet is bemutatták a csapatnak, elvégre nem mindenki „őshonos szegedi", ahogy Pataki András balettigazgató mondta. Az este folyamán együtt köszöntötték az új évet is. Elvégre idén sok izgalmas dolog vár a társulatra. Hamarosan láthatják például a szegediek legújabb produkciójukat, a hitről szóló Credót, amelyet a társulat művészeti vezetője, Juronics Tamás koreografált, aki megköszönte mindenkinek az odaadó munkát és támogatást. Mesélt a jövő évad terveiről is: terveznek például egy gyerekdarabot is. Tele vannak ötletekkel, és nagy reményekkel ugrottak 2019-be.