Botka nem támogatja, Maroslele viszont igen - Hamarosan újra járhat a tápéi komp

A vontatóhajó fülkéjében. A kompot 600 ezer forintért elárverezték. Fotó: Török János

Több olvasói panasz is érkezett lapunkhoz annak kapcsán, hogy évek óta nem jár a tápéi komp, ami nagy hiány számukra. Jaksa Sándor, a kompot üzemeltető Sadar Komp Kft. ügyvezetője lapunk kérdésére elmondta, 2013. december 2-án le kellett, hogy álljon az üzemeltetés, felbontotta a szerződést a szegedi önkormányzattal, mely ellehetetlenítette a működést.– Folyamatos anyagi problémáink voltak, az önkormányzattól kapott forrás a bérekre sem volt elég. A kormány minden évben meghirdeti pályázatát a komppal történő közlekedés támogatására, amire önkormányzatok jelentkezhetnek 30 százalékos önrésszel. Többször kértem a polgármestert, hogy adják be a kérelmet. Aztán 2010-ben pozitív elbírálást kapott a pályázatuk, így 40 millióért tudtunk új kompot vásárolni, viszont a kiírás feltétele volt, hogy legalább öt évig közlekednie kell a járműnek. Mivel ez nem valósult meg anyagi okokból, a támogatást vissza kell adni, a városvezetés szerint ez az én feladatom. Most ott tartunk, hogy bepereltek, meg is nyerték, fel kellett számolni a céget, a kompot pedig 600 ezer forintért elárverezték. De nem adjuk fel, folyamatosan azon dolgozunk, hogy újrainduljon a járat, hisz jóval olcsóbb és gyorsabb, mint a buszozás – magyarázza Jaksa Sándor.Azt mondja, a kormány minden évben a működéshez is forrást adna, de erre szintén az önkormányzatnak kell jelentkeznie. Amikor Botka László a parlamentben ült, már akkor élt a lehetőség, mégsem tett azért, hogy megkapják. Jaksa Sándor hozzátette: több levelet is írt már a városvezetésnek annak kapcsán, hogy közös erővel indítsák újra a tápéi kompot, de Botka László válaszra sem méltatta. Lapunk is megkereste az önkormányzatot, hogy információkat kérjünk a kompról, mi sem kaptunk választ lapzártánkig. Jaksa László tájékoztatása szerint most a maroslelei önkormányzattal próbálnak szerződést kötni, ők vállalják a gesztor szerepét, az újrainduláshoz Lázár János közbenjárást is kérték.