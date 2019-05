Botra fel a cukorbetegekért: az intenzív séta csökkenti a vércukorszintet - fotók

A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége ismét nordic walking sétára invitálta az országot. Az ország 23 városában a helyi egyesületek szervezték meg a sétát. Két Csongrád megyei szövetség is aktív volt: Szegeden a Mátyás téren, Makón a Petőfi Parkban mozoghattak az érdeklődők. A kezdőknek szakképzett edző mutatta meg a nordic walking sportág technikáját. Mindenki kapott eszközöket, a lényeg a részvétel volt a közel kétórás, intenzív sétán.

Szegeden, a Mátyás téren ragadtak botot az egészséges életmód hívei. A nordic walking, vagyis az intenzív séta bizonyítottan csökkenti a vércukorszintet. Fotó: Karnok Csaba

A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás fontosságára és annak a vércukorra gyakorolt jótékony hatására. Megtudtuk: ezt a sportot betegeknek, ízületi problémákkal küzdőknek és időseknek is ajánlják. A szegedi a résztvevők 80 százaléka maga is cukorbeteg, míg a többiek valamelyik családtagja révén voltak érintettek. A séta előtt és után mindenkinek megmérték a vércukrát, így valós tényekkel bizonyították, hogy kellemes társaságban, élményszerzés közben is csökkenhet a vércukorszint.