Bővítik a szegedi fül-orr-gégészeti klinikát

A klinikán több szakterületen is európai szintű, kiemelkedő színvonalú munka folyik, több speciális fej-nyaksebészeti problémát tudnak a legmagasabb szin­­ten orvosolni. A szegedi kli­­nikán dolgoznak a fej-nyak tumorok legkiválóbb szakértői, de az intézmény a gyermeklégút-sebészetben, fülsebészetben és a cochleáris implantátumok beültetésében is élenjáró. Az el­­múlt években olyan szintű fejlődés következett be a szakmában, ami miatt az épület már nem felel meg a modern kor követelményeinek. Emiatt a jelenlegi mellé egy ugyanakkora alapterületűt építenek, a beruházás májusban indult.



Az új szárnyban tágas műtőket alakítanak ki, amelyekben lehetővé válik a modern műtéti eszközök biztonságos elhelyezése. Két-három ágyas, saját vi­­zesblokkal rendelkező kórtermeket, megfelelő minőségű szociális helyiségeket és orvosi szobákat alakítanak ki. Az új szárny alapkövét ma helyezik el a klinika mögötti területen.