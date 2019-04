Bűncselekménnyé válhat a szemetelés: megyénkben is orvosolná a helyzetet a jogszabály-módosítás

Megunt bútorok és régi elektronikai eszközök is az utcán hevernek gazdátlanul Szegeden, az Etelka soron, rontva ezzel a városképet. Fotó: Kuklis István

– Szeged ott van a legkedveltebb turisztikai helyszínek közt, nem szeretnénk, ha a szemetelés miatt ez megváltozna, viszont ehhez összefogásra van szükség. Annak érdekében indítottuk el a zöldkommandót is, hogy visszaszorítsuk ezt az illegális tevékenységet, sajnos azonban egyelőre ez nem tűnik olyan eredményesnek, mint vártuk. Bízom benne, hogy hatályba lép az új törvény, így például a főutak mentén és Újszegeden is megszűnik a szemetelés – emelte ki Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója.A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója, Kovács Pál is úgy véli, minél hatékonyabb törvényi intézkedések születnek, annál eredményesebb lesz a küzdelem az illegális szemetelőkkel szemben.– Az a tapasztalatunk, ha nincs tettenérés, akkor vagy már a rendőrségi szakban, vagy a bíróságon elakadnak az illegális szemeteléshez kapcsolódó ügyek. Hódmezővásárhelyen az utóbbi időben két tettenérés is történt. Az elkövetőket az önkormányzat 50 ezer forint pénzbírsággal sújtotta. Szerintem mindenképpen a megelőzést szolgálná, ha az illegális szemetelés bűncselekmény lenne, és minél súlyosabb pénzbüntetést rónának ki az elkövetőre – tette hozzá.