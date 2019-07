Csak akkor menjen a röszkei átkelő felé, ha szeretne három órát várni

ma is torlódásra kell felkészülni a röszkei határátkelő kilépő oldalán. A police.hun annyi jó hírrel tud szolgálni a határinfó , hogy az autópályánál tapasztalt 3 helyett a közúti átkelőnél csak két órát kell várni.A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt torlódás alakult ki több Csongrád megyei határátkelőhelyen vasárnap délelőtt - tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t is. Várkonyi Gergely is elmondta, a teljes kapacitással üzemelő röszkei autópálya-határátkelőhelyen a személygépkocsik és az autóbuszok számára a kilépő oldalon háromórás, a belépőn egyórás a várakozás. Az röszkei közúti határátkelőhelyen kifelé két, befelé egy órát kell várakozniuk az autósoknak, az ásotthalmi közúti határátkelőhelyen is egy-egyórás sorra számíthatnak az utazók. Szintén egyórás a várakozás mindkét irányában a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen, valamint a kiszombori közúti határátkelőhely belépő oldalán - tudatta a főhadnagy.A gyorsabb határátlépés érdekében az utazók Szerbia felé választhatják a tompai határátkelőhelyet, vagy a kisebb átkelőket. A Románia felé tartóknak érdemes a nagylaki vagy a kiszombori átkelő felé kerülniük - közölte a szóvivő.A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a www.police.hu oldal határinfó rovatában, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.