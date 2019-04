Csapatban az egyik legerősebbek: világbajnoki címre hajtanak a szegedi páncélosok

Ez nem csak hagyományőrzés, hanem sport: kemény és brutális. Éppen ezért találó a műsor címe

Visegrádon szerettem bele a sportba, mikor a palotajátékok alkalmával megláttam, hogy néhányan egy elkerített részen talpig páncélban küzdenek. Be se mentem a többi előadásra, hanem a harcosokkal maradtam, mindent meg akartam tudni a dologról.

Fotó: Dalmadi Andrea

Esőben is folytatódik a harc. Fotó: Dalmadi Andrea

- mondta lapunknak Ferenczi Gábor, a Hollószárny Lovagrend és az Alföldi Buhurt Club szóvivője és tagja. A History Channel a szegedi egyesületet is meghívta az új műsorába: az MMA páncélban a durva középkori sportot eleveníti fel.- tette hozzá.A makói férfi annyira megszerette a sportot, hogy felkereste a Szegedi Hollószárny Lovagrendet. Gyorsan megtanulta a buhurt alapjait, nem sokkal később már saját felszerelést vett. A lelkesedésnek meg is lett az eredménye, hiszen 2016-ban a visegrádi buhurt bajnokságon második helyezést ért el.Rövidesen Hollószárny Lovagrenden belül egy testvérklub alakult. Az Alföldi Buhurt Clubot, ami összefogja a Csongrád megyei településekben élő embereket, akik kedvet éreznek arra, hogy részt vegyenek az edzéseken.

Csoportos küzdelemben az az egy célunk van, hogy az ellenfelünket rákényszerítsük, hogy 3 ponton érintse a talajt. Ha ez megvan, akkor kiesett a küzdelemből. Ez egy igazi harc, ahol talpon kell maradni. Ebben erős a mi csapatunk. Bármelyik bajnokságon veszünk részt, az Alföldi Buhurt Club néhány tagja mindig ott szerepel az első négyben

Balra: Tóth Zsolt, Jobbra: Kendrei Zsolt, középen: Ferenczi Gábor. Fotó: Dalmadi Andrea

A képen Ferenczi Gábor és a Battle of Nations-ön résztvevő magyar csapat.

- mesélte Gábor. Hozzátette, hazai versenyekre is járnak, ezek közül a legnevesebb az iharosberényi. Az idei, október viadal a nemzetközi Buhurt Liga versenye, amelyre rengeteg külföldi csapat érkezik.Versennyel nem kell októberig várni, hiszen május elején rendezik meg a szerbiai Szendrőn a világbajnokságot, a Battle of Nations-t, amelyen természetesen az alföldi csapat is részt vesz. Sajnos Ferenczi Gábor nélkül. A makói harcos ugyanis egy tavalyi svájci versenyen ínszalagszakadást szenvedett a térdében. Bár nem versenyzik, a csapatot kívülről támogatni fogja, ugyanis ő adja majd a fegyvereket és a felszerelést a harcosoknak.A tagok közül hárman egyéniben is indulnak a viadalon. A szentesi Németh Tamás a 75 kiló alatti pro-fight kategóriában indul, Kendrei Zsolt pajzs és kard kategóriában, Tóth Zsolt pedig a 85 kiló alatti pro-fight kategóriában. Természetesen csapatban is indulnak a vb-n, ahol lesz 5v5 és 12v12 meccs ( 5 -5 illetve 12 -12 fő küzd meg egymással - a szerk.), valamint újításként 30 v30-as számot is betettek a világversenyre. A leglátványosabbnak egy igazi középkori csata ígérkezik, amely a szervezők szerint egy 150v150 meccs lesz.

- A barcelonai világbajnokságot egy bikaviadal arénában rendezték meg. Körben emberek ültek, szurkoltak, drukkoltak. Az ember ott áll egy páncélban, és csak azt látja, hogy a vele szemben álló alig várja, hogy ráronthasson. Olyan erővel rohantunk egymásnak a másik csapattal, hogy a lábunk alatt teljesen felverődött a por. Ráadásul felejthetetlen a fém hangja, szaga, a keletkező szikrák hangja. Ezt igazán úgy tudnám elmondani, mintha egy valódi csatában lennénk, jobb, mint egy 5D mozi

Az alabárddal is nagyot lehet csapni. Fotó: Dalmadi Andrea

Mi is az a buhurt?



Maga a buhurt szó egy német kifejezés, mely a vívást jelenti. A sport pedig a középkori lovagi tornákról maradt ránk. Mielőtt a lovagok kopjatörésen vettek volna részt, talpig páncélban, egy elkerített terepen nem is kevesen két csapatra oszlottak, és egymásnak estek, küzdöttek a győzelemért. A cél az volt, hogy földre küldjék az ellenfelet.



Ezt már akkor is sportként kezelték, napjainkban pedig egy bonyolult szabályrendszer és modern páncél vigyáz a résztvevők testi épségére. Megszabják például, hogy milyen hosszú lehet egy fegyver, és azt is, hogyan legyen lekerekítve a hegye és az éle.

- áradozott élményeiről Gábor.Elmondta, már a 2021-es világbajnokságra készül és reméli, addigra teljesen rendbejön a sérülése, ugyanis a 95 kg feletti kategóriában dobogón szeretne végezni.