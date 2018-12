Csapdában az állattartók és az állatvédők is: kerítésen is dobnak be kutyát a menhelyekre

Csomag a Tappancs-tanya kapuja előtt. Így otthagyni a kutyát bűncselekmény. Fotó: Tappancs

„...Az utcán kóborló chipeletlen kutyák elszállítása az önkormányzat feladata, nem az enyém!" – fakadt ki a napokban Igaz Árpádné a Makón élek nevű Facebook-csoportban. Szilvi ismert makói állatbarát. Saját portáján jó néhány gazdátlanul maradt, beteg négylábúról gondoskodik. A gazdálkodással foglalkozó család háza azonban nem hivatalos menhely. Sokan mégis azt gondolják, ha már Szilvi az, aki befogadja a kutyákat, hozzá el lehet vinni a megunt kedvenceket. Azért keseredett el, mert már az önkormányzattól is hívták, hogy van egy bácsi, aki le szeretné adni nála a kutyáját. Igazné az interneten egyértelművé tette, mindenkinek magának kell gondoskodnia arról, hogy a kutyája, amelyet nem akar tovább tartani, megfelelő helyre kerüljön. „Aki ez miatt keres meg, és kéregeti el a telefonszámomat, és zaklat, azt az illetőt azonnal fel fogom jelenteni!" – írta.Bejegyzése alatt vita támadt, az utcára került kutyák sorsa azonnal fölkorbácsolja az indulatokat. Az ilyen diskurzusokból kiderül, az állatok jóléte szempontjából jó változás volt a kötelező csipezés bevezetése és a láncra kötés tilalma, fejlődik az állattartási kultúra. Ám így is nagyon nagy az életszínvonalbeli különbség a házi kedvencek között. Vannak télen-nyáron udvaron tartott házőrzők, amelyeket a kötelező veszettség elleni oltáson kívül máskor nem lát állatorvos, néha akkor sem, ha megbetegednek. És vannak azok az állatok, amelyeket világszínvonalú rendelőkben műtenek, ha ez szükséges.Az azonban, hogy valaki nem tud megfelelően gondoskodni a kutyájáról, mindig menet közben derül ki. Aki erre rájön magától, és nem akarja elaltatni az állatot, helyet próbál keresni neki, ami nem egyszerű. Nemcsak azért, mert a menhelyeken kevés a hely, hanem azért is, mert a jóérzésű ember ilyen helyzetben szégyelli magát. Azzal is tisztában van, hogy az igazán elszánt állatvédők szemében ő nem sokban különbözik attól a gazdától, aki az utcán dobja ki a kocsiból a kutyáját. Persze ez sem lehet indok arra a jelenségre, amelyről a napokban a szegedi Tappancsnál számoltak be: „Ma ismét »csomag« várt bennünket a menhely előtt, ezúttal 2 halálra rémült kölyökkutyával." Az alapítvány közleménye szerint ők minden erejükkel azon vannak, hogy segíthessenek azoknak, akik hozzájuk fordulnak, de az ilyen „gerinctelen magánakciók" csak hátráltatják őket. Állatot így kidobni bűncselekmény. Az alapítvány kamerákat szerel föl a kapuhoz, és a felvételek alapján fel fogják jelenteni azt, aki így jár el. A Tappancs által közzétett képen egy összetákolt doboz látható a kapu előtt.Ennél durvább eset is előfordul. A szentesi Mogyoró Állatotthon vezetője, Kovács Ildikó azt mondta, náluk is előfordult már, hogy kikötött vagy dobozban, ládában otthagyott kutyát találtak a kapunál. – De volt már olyan is, aki bedobta a kerítésen. Szerencsére nálunk a kapu után olyan előtér van, ahonnan még nem jutott be a többi közé, nem bánthatják. Inkább az okozhat bajt, ha kiszabadul a ládából, és kimegy az útra – mondta Kovács Ildikó. – Ez állatkínzás, erről az állatvédelmi törvény is rendelkezik. Az a baj, hogy aki ezt teszi, azt nem vagy csak nagyon ritkán sikerül megtalálni.