Csigatempóban dolgoznak a Piroska téren, de júniusra eltűnhetnek a munkagödrök

A környékbeliek jó pár hete kerülgetik a munkagödröket, munkást viszont nemigen látnak. Fotó: Karnok Csaba

Jó néhány hete áll, illetve csigatempóban halad a munka a tarjáni Piroska téren, ahol csak a nyitott és szalagkordonnal körbevett munkagödrök árulkodnak róla, hogy ott valamiféle munkavégzés folyik. A munkagödrökből – amelyek egy részét a héten visszatemették – csövek lógnak ki, a téren átvezető, betonlapokból összeállított „járdát" fölszedték, a helyére egyelőre semmit sem tettek. Leginkább akadálypályára emlékeztet jelenleg a terület, ahol egy játszótér is van, hintával, csúszdával, homokozóval. Kiderült, a területen a Szeged Pólus Fejlesztési Nkft. megbízásából „dolgozik" a kivitelező.– A Piroska tér a Zöld Város Belső-Tarján projekt részeként újul meg. A téren gyalogosközlekedési utakat alakít ki a kivitelező, felújítják a játszóteret. Sor kerül a zöld terület rendezésére is, madárbarát kertet telepítenek, valamint metszik a fákat – közölte megkeresésünkre Tapasztó Sándor, a Szeged Pólus Nkft. projektigazgatója, akit arról is kérdeztünk, mikor kezdték a munkát, és mi akadályozza a befejezését. Erre nem kaptunk választ.Azt viszont megtudtuk, hogy a területről hét fát kell eltávolítani, mert egészségi állapotuk szükségessé teszi, illetve mert a közművezetékeket veszélyeztetik.Egy 20 méteres nyárfát a múlt héten vágtak ki és szállítottak el a területről – a friss facsonkot mi is láttuk a minap.A fák pótlására – előírás szerint – a projekt területén kerül sor. Helyreállítják az ivókutat is: ennek a munkagödre ideiglenesen nyitott és szabályosan elkerített – közölte Tapasztó Sándor. A szükséges mértékben átépült a közvilágítás is, ennek a munkagödreit már visszatemették – tette hozzá.Érdeklődtünk, hogy mikorra számíthatnak a munka befejezésére az arra közlekedők, a játszóteret használó kisgyerekesek és a környező házakban élők. Tapasztó Sándortól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a második negyedévben – azaz június végéig – kell végezni a munkálatokkal.