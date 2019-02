Csokijátszótér és ehető festmények az Árkádban - Fotók

Péntektől vasárnapig Magyarország és a világ legnagyobb csokivulkánja közel hárommázsányi belga csokoládét lövell ki magából. Tavaly hatalmas sikert aratott a négy és fél méter magas, műsziklából készített extrém látványosság, amely az idén megújult köntösben, csokival bevonva, egy hatalmas terepasztallal körbeépítve tündököl.Idén édességből építettek egy játszóteret is, ahol tej- és étcsokoládéból készült, 6–12 kilogrammos figurákkal sakkozhattak a gyerekek. Népszerű volt még csokiteke, külön örömöt szerzett a gyerekeknek, ha egy-egy hajításnál letört a bábu feje. A szervezők persze készültek megfelelő mennyiségű tartalék csokibábuval. Az ügyesebbek kézműveskedhettek is, csokifestéket használva. Színezett csokoládéval készíthettek alkotásokat ostyapapírra – majd mindezt meg is ehették.A rendezvény főszereplői idén is a hazai kézműves-manufaktúrák, amelyek standjain a hagyományos termékek mellett diétás, paleo- és fitneszédességek is megtalálhatók.Fotó: Török János