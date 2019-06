Drónnal a parlagfű ellen

Jogszabályváltozás miatt idén megszűnt a türelmi időszak a parlagfű-mentesítésre – azaz már nem csak július 1-je után büntethet a hatóság, ha a súlyosan allergizáló gyommal fertőzött egy-egy terület. A földtulajdonosoknak egész évben gondoskodniuk kell a parlagfű-mentesítésről. Csongrád megyében is elkezdték a fertőzött területek felkutatását. Ebben új eszköz is segíti a Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársait. A drón – amelyből hatot szereztek be – a felderítésen készült felvételeket koordinátákkal látja el, amely megkönnyíti a földi beazonosítást. – Olyan területeket is meg tudunk közelíteni a drónnal, amelyeket eddig nem, és felderíthejük a magas növénykultúrákban lévő parlagfűfoltokat is – magyarázta Tóth Zoltán, a Csongrád Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője.A fotókat a beteszik központi rendszerbe, ahol megállapítják, van-e parlagfű az adott területen. Ahol van, ott eljárást indítanak, majd újra kimegy egy kollégájuk egy tablettel, amely a GPS-koordináta alapján elkészíti a jegyzőkönyvet, ezt átadják a növényvédelmi hatóságnak. A büntetések mértéke – ami terület nagyságától és fertőzöttség mértékétől függ – nem változott: 15 ezer forinttól 5 millióig terjedhet. Külterületi ingatlanokon a kormányhivatal, belterületen a települési jegyző az illetékes. – A megye tavaly sajnos dobogós lett a parlagfűvel való fertőzöttségben az országos listán. Nagy területeket érintett a probléma, sok millió forint bírságot kellett kiszabnunk. Remélem, idén jobban odafigyelnek embertársaik egészségére a földtulajdonosok – mondta el Juhász Tünde kormánymegbízott . Hozzátette, az uniós projektből vásárolt drónokat az építéshatósági munkájuk során is tudják majd használni, egy drón ugyanis könnyen ellenőrizheti, hogy egy ingatlanbővítésnél a terveknek megfelelően készült-e a kivitelezés.