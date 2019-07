Egy gyilkost keresnek Csongrád megyében - 20 éve

Több mint 20 éve keresik a szerb férfit, aki nem Magyarországon ölt. Fotó: Rendőrség

Jelenleg összesen 94 olyan elfogatóparancs szerepel az Országos Rendőr-főkapitányság nyilvános körözési listáján, amelyet gyilkosság, azaz hivatalos ne­­vén emberölés miatt adtak ki. A keresett emberek jelentős ré­­sze külföldi. Közéjük tartozik az egyetlen olyan ember is, aki ellen a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság adott ki körözést már több mint húsz éve. A megyei rendőrség 1998 augusztusában rendelte el az 1976-os születésű, szerb Vrbaski Goran körözését emberölés miatt. Ő az egyik, akit annyira régen ke­­­­resnek, hogy már valószínűleg nem is hasonlít a rendőrség nyilvános körözési listáján ta­­lálható fényképére.Az ő története egyébként kü­­lönösen érdekes annak el­­lenére, hogy nem sok mindent lehet tudni arról, hogy pon­to­san mit követett el. Több emberrel is beszéltünk, hogy megtudjuk, miért keresik a szerb férfit. Egyik forrásunk – aki a körözés elrendelésekor még a megyei rendőrségen dolgozott – azt mondta, hogy Vrbaski Goran egészen biztosan nem Magyarországon gyilkolt. A neve elhallgatását kérő exrendőr emlékeztetett arra, hogy 1998-ban még meglehetősen viharos volt a helyzet a mostani Szerbia területén is. Az év márciusában például összecsapások törtek ki Koszovóban, miután Szlobodan Milosevics elnök a szerb lakosság védel­mé­­re csapatokat küldött a térségbe, és a koszovói háborúnak csak ezután egy évvel lett vége.És ebben a zavarosban ha­lászhatott Vrbaski Goran is.A magyar rendőrség honlapján a körözés elrendelésén túl több információ nem szerepel, viszont úgy tudjuk, a szerb férfi biztosan nem Magyarországon gyilkolt. Azonban akkoriban „nagy volt a jövés-menés" a ha­­táron, így könnyen előfordulhatott, hogy egy – az akkori Jugoszlávia területén elkövetett – gyilkosság után Magyarországra menekült a férfi. Ezt pedig megtudhatták az ottani hatóságok, és megkérték a ma­­gyar rendőrséget, hogy itt is körözzék.A rendőrség honlapján ta­lálható körözési lista része a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád Megyei Osztályának listája is. Ezen összesen tizenkilencen szerepelnek. Van köztük, akit adócsalás, csődbűntett vagy okirat-hamisítás miatt szeretnének elkapni, de meglepően sok embert keresnek költségvetési csalás miatt is az adónyomozók.