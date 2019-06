Egy kisfiú hazajár a Reök-palotába - A szecesszió rajongóit várták a hétvégén

Ingyenes programokkal, egyebek mellett városi sétákkal, tárlatvezetéssel, gyerek-foglalkozásokkal, előadásokkal, és talán a legnépszerűbb programmal, a palotasétával várták a szecesszió rajongóit a hétvégén a Reök-palotában.A gyerekeknek egy külön palotasétát is szerveztek, ahova voltak, akik már visszajáró vendégként érkeztek. A most első osztályos Ferenci Boldizsár még óvodás korában járt az épületben.- Balástyáról érkeztünk, és én szombaton is voltam itt egy sétán, onnan tudtam meg, hogy vasárnap lehet jönni a gyerekekkel is, ráadásul ingyenesen – mondta egy nagymama, akinek az unokájáról kiderült, hogy igazi Reök-palota rajongó.Gyorsan szólt is a családnak, ahol közben két gyerek is vendégeskedett, és vasárnap is útra keltek, Boldizsár legnagyobb örömére.- Felmentünk az emeletre, megnéztük a nénivel a szobrokat, és nagyon tetszett – mondta Boldizsár, aki valószínűleg idén még néhányszor megfordul a palotában, mert szemlátomást most is el volt ragadtatva.A gyermek palotasétát a REÖK-ben Csúri-Magosi Rita vezette. Ő a Délmagyarországnak azt mondta, hogy a kicsiknek kevesebb tényt és adatot mondanak, inkább az élményekre mennek. Nekik például adnak az épületekkel kapcsolatos játékos feladatokat is, amire – Csúri-Magosi Rita szerint – nagyon is vevő a legkisebb korosztály is.A felnőtteknek szóló tematikus városi sétákon pedig a felnőttek ismerkedhettek a legszebb szegedi szecessziós épületekkel, ők is bejárhatták a REÖK épületét.Akinek pedig a séta nem volt elég, és még több érdekességet szeretett volna megtudni a palota különös sorsú építészéről, az vasárnap beülhetett Csizmadia Edit Magyar Ede szecessziója című előadása.