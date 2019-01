Egymás után álltak le a villamosok, a tanácstalan utasok gyalog indultak tovább

Itt éppen menetrend szerint érkezik a 4-es villamos. Fotó: Kuklis István

Olvasónk, Farkas Kinga mint mindig, munkába indult a négyes villamossal a tarjáni végállomásról. A jármű már az első megállóban, a Budapesti körúton lerobbant, nem nyíltak ki az ajtók. A villamosvezető hiába próbálkozott, áramtalanította a járművet, az áramszedőt is le-, majd felkapcsolta, de semmi sem segített. Mire valahogy mégis kinyíltak az ajtók, már érkezett mögötte a következő járat, egy 3-as villamos, amiről viszont mindenkit leszállítottak, hogy ez a jármű eltolja a lerobbant négyest. Így a következő járműre már három villamosnyi ember próbált meg felzsúfolódni. Már a negyedik megállónál, a Kecskeméti utcánál akkora volt a tömeg a villamoson, hogy sokan meg sem próbáltak felszállni rá. Olvasónkat a legjobban az bosszantotta, hogy semmilyen tájékoztatást nem kaptak a Szegedi Közlekedési Társaságtól.Hétfő reggel újabb üzemzavar borzolta a villamossal munkába igyekvők kedélyeit. Kecskés felé tartva a Tarjánból 8 órakor induló 4-es a Dugonics téren várakozott a megszokottnál jóval többet, de ebben az esetben a sofőr legalább szólt az utasoknak, annyit mondott, hogy még néhány perces várakozás után indul tovább a járat. A csúszást az okozta, hogy a Szivárvány kitérőnél két villamos állt a másik sínpáron. Az azokról leszállított embertömeg tanácstalanul indult el gyalog. Többen bosszankodva tapasztalták, hogy néhány perc múlva mellettük robogott el a következő járat, de a Vám térnél nem várta be a nagy csoportban gyalogló utasokat.– Műszaki hiba persze bármikor előfordulhat, de az felháborító, hogy a szolgáltató nem tájékoztatja megfelelően a munkába igyekvőket. A 76-os busz menetrendjét évekkel ezelőtt megváltoztatták, azóta – ha valami miatt leáll a 4-es villamos – a Szabadkai útra, ahol pedig elég sok a munkahely, nehezebb eljutni a belvárosból tömegközlekedéssel – mondta egy dühös olvasónk, aki hétfőn elkésett a munkahelyéről, miután leszállították a lerobbant villamosról.Majó-Petri Zoltántól, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatójától azt kérdeztük, hogy az ezekhez hasonló üzemzavarok esetén miért nincs valamilyen hatékony utastájékoztató rendszer, hogy az utasok tisztában legyenek azzal, mi vár rájuk, jön-e villamos, vagy gyalogoljanak. Majó-Petri azt mondta, elfoglalt, a szakszervezetekkel tárgyal, ezért keddre ígért választ. Kerestük az SZKT közkapcsolati irodavezetőjét is, Szőke-Tóth Ágnes a türelmünket kérte, azt mondta, a közlekedési társaság szakemberei már dolgoznak az ügyön.