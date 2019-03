Egyre kevesebb álláskereső van

A Csongrád Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai fórumokon tájékoztatják az európai uniós támogatási lehetőségről, a 4 éve indult és 2021 októberéig tartó Ifjúsági Garancia Programról az érintetteket, a munkáltatókat és a 25 év alatti, 15 és 25 év közötti álláskeresőket. A roadshow első állomását a vásárhelyi járási hivatalban tartották.



Juhász Tünde kormánymegbízott elmondta: megyei szinten a munkanélküliségi ráta 2010-ben 9,4, tavaly pedig már csak 2,9 százalék volt, azt is hangsúlyozta, hogy ez az érték az országos átlaghoz, a 3,6 százalékhoz képest is jó eredmény.



Nagyjából negyedére csökkent Csongrád megyében a regisztrált álláskeresők száma, a 2010. januári 25 ezer 200-ról az idén januári 7154-re. A vásárhelyi mutatók is imponálóak: 2010 januárjában 4300 álláskereső volt a városban, ami idén januárra 765 főre olvadt – sorolta a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője. – Az adatokból is kitűnik, jól alakul a foglalkoztatás Magyarországon.



Folyamatosan csökken az álláskeresők száma, ezzel együtt a munkanélküliség is – tette még hozzá Juhász Tünde. A megyében a közfoglalkoztatás a csúcsidőszak 10 ezer főjéről 40 százalékára, vagyis nagyjából 4000-re csökkent.



– Ez a foglalkoztatási forma beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Mert akik alkalmasak voltak arra, hogy a közmunkában szocializálódjanak, és munkatapasztalatot szerezzenek, utána el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon is – elemzett Juhász Tünde.



Érdekességként megemlítette, hogy a direkt a „munka világába" való irányítás szinte katasztrofális, 7–8 ezer kiközvetítésből jó, ha 100 eredményes.



Az Ifjúsági Garancia Program folyamatos támogatási lehetőségeket biztosít, a 25 év alatti fiatal álláskeresők munkaerőpiaci helyzetének javítására kínálnak konkrét lehetőségeket. Ilyen például a képzés, a bér-, a bérköltség- és a lakhatási támogatás.



A 2015-ben startolt projektben január 31-éig megyénkben 4280 fiatal részesült munkaerőpiaci, valamint 2786 vállalkozás bérjellegű támogatásban, és a rendelkezésre álló 7 milliárd forintból 3,3 milliárdot már kiosztottak. Vásárhelyen eddig 520 fiatal tudott a program segítségével elhelyezkedni, ez 209 céget érintett 379 millió forint támogatással. Idén Csongrádban 1047 fiatal bevonását tervezik az Ifjúsági Garancia Programba.



Január 1-jétől a foglalkoztatóknak, munkáltatóknak elektronikus úton kell benyújtaniuk kérelmeiket. Erről Budai László főosztályvezető szólt részletesen a megjelenteknek, minden, eddig tapasztalt hibát, buktatót megemlítve, kivesézve.