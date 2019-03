Egyre több beteg érkezik Szegedről is Kistelekre az egynapos sebészetre

Kincses László a vizsgálóban. A kisteleki egynapos sebészeten modern körülmények között fogadják a betegeket. Fotó: Török János

Csongrád Megyéért díjat vehetett át múlt héten Kincses László, a Kisteleki Egészségügyi Központ orvos igazgatója. Az elismerést az egynapos sebészet létrehozásáért kapta – az ugyanis, hogy a kisvárosban ez 2007-ben megvalósulhatott, az ő nevéhez fűződik.– Húsz évig klinikusként dolgoztam, amikor azonban a kisteleki sebészeti szakrendelés vezetője meghalt, azt gondoltam, megpróbálom a járóbeteg-ellátást, és elvállaltam ezt a feladatot – mesélte. – Aztán egyszer annak a cégnek a képviselője, amely a budaörsi egynapos sebészetet létrehozta, ellátogatott Kistelekre, és felajánlották, hogy itt is megcsinálnák ugyanezt. Az akkori vezetőségnek is megtetszett az ötlet, olyannyira, hogy végül pályázati háttérrel, önkormányzati forrásból valósult meg a beruházás, én pedig végleg befejeztem klinikai pályafutásomat. A szakrendelő padlásterében alakították ki az egynapos sebészet műtőjét és kórtermeit, ahol államilag finanszírozott beavatkozásokat végeznek – magánkórházi körülmények között.Kincses László úgy fogalmazott, mivel a pályázat miatt szoros volt a határidő, fél évük volt beletanulni ebbe a teljesen új egészségügyi modellbe. – Sok tanulópénz kigurult a zsebünkből az elején, de már akkor látszott, hogy kedvelik a betegek ezt az ellátási formát, hiszen reggel jönnek, este pedig haza is mehetnek. A profilunk pedig egyre bővült. Ma már ortopédiai, általános sebészeti, fül-orr-gégészeti, kézsebészeti, traumatológiai, szemészeti, nőgyógyászati és urológiai műtéteket is végzünk. Elsősorban a kistérségbeliek számára, de egyre több betegünk van Szegedről is.A kisteleki egynapos sebészeten havi 12-13 műtéti nappal számolva évente közel 700 beteg fordul meg – ennyit finanszíroz az egészségbiztosító. – Kapacitásunk lenne még, hiszen jelenleg 60 százalékos a kihasználtságunk. Azt gondolom, ezt ki is lehetne aknázni, ha olyan döntés születne egyszer, hogy amit egynapos sebészetben meg lehet csinálni, azokat a beavatkozásokat csak erre szakosodott intézményekben végezzék. Ezáltal a klinikákat is tehermentesíteni lehetne, és mi is többet dolgozhatnánk. Rövid távon mindenesetre további profilbővítést tervezünk: laparoszkópos sebészettel, például sérvsebészettel szeretnénk szélesíteni a szolgáltatásaink körét.