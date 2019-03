Életrajzi könyv megírását tervezi a díjazott zenész-ornitológus-fotós

Molnár Gyula (balról) a Csongrád Megyei Közgyűlés ünnepségén vehette át az elnöki kitüntető díjat Kakas Bélától. Fotó: Török János

Molnár Gyulát nem kell bemutatni a szegedieknek. Ha azt mondjuk, biológus, ornitológus, természetfotós, nem mindenki vágja rá, hogy „ja, tudom", de a Molnár Dixieland Band kapcsán már egyértelmű, kiről van szó.– Ez már régen is így volt. A Tóth vendéglőben voltam szaxofonos, akkoriban még csak élő zene volt. Sok előnye volt ennek, megismertek a boltban, a korzón – mesélte Molnár Gyula, aki januárban töltötte be a 75-öt. A zenekar 55 éves fennállását is idén ünnepelték, így jubileumi koncertekkel és egy új könyv kiadásával mozgalmasan indult az éve.A zenész nemzeti ünnepünkön vette át a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöki kitüntetését, amelyről nem szokványos módon értesült.– A szegedi jubileumi koncert után Budapesten is felléptünk február elején. Egyszer csak megjelent a MOM Kulturális Központban Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, aki a színpadon jelentette be az elismerést – mesélte lapunknak Molnár Gyula. A zene mellett természetvédelmi tevékenységét tartja kiemelkedőnek.– Gyerekkorom óta járom az Alföldet, már akkor imádtam a madarakat. Nyolc területet nyilváníttattam védetté Csongrád megyében, erre nagyon büszke vagyok. Többek között az újszegedi Erzsébet ligetet és a pitvarosi Csanádi pusztát – magyarázta. Arra a kérdésünkre, hogy tevékenységei közül melyiket emelné ki, azt válaszolta, egyet sem tud, mind része az életének még ma is. Természetfotósként kiállításokon vesz részt, több egyesület vezetőségi tagja, a főiskolán is tanít fotográfusképzésen, és persze koncertjeik is vannak. Azt vallja, akkor fog sokáig élni, ha mindig tesz valamit, ha vannak céljai.– Most egy életrajzi könyv megírásán gondolkodom. Rengeteg sztorim van, a zenekarral is számos kalandba keveredtünk. Ezeket szeretném feleleveníteni – mondta el Molnár Gyula.