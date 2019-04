Elkezdődtek a 25. Algyői Falunapok, megnyitották az értéktár-kiállítást

– Olyan programmal indítunk ebben az évben, amely talán a leginkább algyői, azoknak az értékeknek a bemutatásával, amelyekre büszkék vagyunk. Minden évben ez a megye első falunapja, mi kezdjük a szezont, ami felelősséggel is jár. Olyan programokkal készülünk, amelyekkel méltók lehetünk erre a feladatra, reméljük, mindenki talál kedvére valót – emelte ki Molnár Áron polgármester.Kiss Róbert önkormányzati képviselő rámutatott: 2015-ben alakult meg a Települési Értéktár Bizottság, akkor 13 érték felvételével, ma már 33 szerepel a tárban. Hozzátette, szerinte a legnagyobb érték Algyőn az ember, hiszen a 18. és a 19. században is kivívták a függetlenségüket, ha akkor nincs az egyszerű falusi lakosság, most nem állhatnának a megnyitón. Az algyői olajmező, az Algyői Hagyományőrző Citerazenekar, az Algyői Halászcsárda és a Móra Ferenc Népszínház is az értékek közt szerepel.Szombaton számos szórakoztató program vár mindenkit Algyőn, például 17 órakor Postás Józsi, 18 órakor a USNK, míg 21 órakor a Hooligans lép színpadra.