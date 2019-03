Eltört a lába, tönkrement az élete

– Huszonöt éve lakunk albérletben, mindig megbízható lakók voltunk – kezdte történetét Balázs Attila. A férfi és felesége most mégis utcára kerül, egy banális baleset ugyanis végleg tönkretette az életüket.– Ebbe az albérletbe 2009-ben költöztünk, azzal a kikötéssel, hogy legalább öt évre szóló szerződést kötünk – mesélte.– Abban az évben azonban, amikor lejárt volna ez az idő, eltörtem a lábamat.Attila egy létráról esett le, csavarozni kellett a csontjait. – Amikor két évvel később egy újabb műtéttel eltávolították a rögzítő fémeket, az egyik csavarnál gennyes volt a sebem. Azt mondták az orvosok, ilyen előfordul, antibiotikumokat kaptam. Nem is volt semmi bajom egy évig, akkor azonban többször összeestem, egyszer pedig a helyzet olyan súlyos volt, hogy félre is beszéltem.A férfit ekkor skizofréniával kezdték el kezelni, egy hónapig kapta a pszichiátriai gyógyszereket, mire kiderült, hogy vérmérgezése van. Addigra azonban a betegség annyira előrehaladott volt, hogy a fertőzés gyakorlatilag eltüntette az egyik lábának egy jelentős részét, sőt a beleire is ráterjedt. Egy szakaszát el is kellett távolítani, és a lábát is amputálni akarták. Azt nem engedte.– Összesen 14 műtétem volt. A gyógytornászom azt mondta, 26 éves pályafutása alatt három embert látott, aki egy ilyen fertőzést túlélt – beszélt arról, honnan jött vissza. Élete azonban örökre megváltozott: 76 százalékos rokkantságot állapítottak meg nála, kerekesszékkel közlekedik, és önállóan felöltözni sem tud.Felesége, Hoppenthaler Nelly segíti mindenben, aki szintén súlyos beteg. Neki a térde ment tönkre, súlyosan mozgáskorlátozott, emellett asztmás is, naponta többször fulladásos rohamok törnek rá. Ápolási díjat azonban nem kap, így kettőjüknek összesen 80 ezer forint a bevétele.A beteg házaspár albérleti szerződése akkor járt le, amikor Attila balesete történt, a munkából való kiesése pedig azzal járt, hogy nem tudtak tovább fizetni. Az ügyből pereskedés lett, amelyben most született jogerős határozat. A kilakoltatási moratórium lejárta után, április 30-án végrehajtó rakja ki őket a lakásból.Attila és Nelly azt mondják, anyagi lehetőségeik nagyon szerények, de mivel a férfi mostanában már időnként újra bejár munkahelyére dolgozni, Trabantját ugyanis ilyen állapotban is tudja vezetni, egy olcsó, kétszobás lakást ki tudnának fizetni.– Minden lehetőséget megpróbáltunk már, de egyelőre nem találtunk olyan albérletet, ami megfelelő lenne számunkra, vagy ahonnan a kerekesszék miatt ne utasítottak volna el bennünket – mondta Attila.– Mivel saját bútoraink vannak, üres lakásra lenne szükségünk, hosszú távra. Állapotunk miatt pedig udvari vagy földszinti lakás jöhet csak szóba, ahol az ajtók mozgáskorlátozottak számára is megfelelő méretűek. Csak remélni tudjuk, hogy jövő hónap végéig megoldódik a helyzetünk, ugyanis nem szeretnénk, ha mindazt, amiért egy életen át dolgoztunk, velünk együtt az utcára tennék.