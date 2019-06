Ennyire koszos gyerekeket is csak az újságban látni

Fotók: Farkas Judit

"...Most a jobb kezünkkel kenjük e nemes iszapot a bal vállunkra..." Volt járókelő, aki megállt a rondella előtt, és csodálkozva nézte, mit művelnek. Amikor tett felé egy lépést az egyik kicsi, sötét, elégedett alak, ijedten hátralépett. Nemsokára csak a szemük látszott ki. Több gyerek irigykedve, egy-kettő megrökönyödve figyelte őket, a szülőkre nem mertünk ránézni.

Tudjuk, milyen nehéz visszatartani a kicsiket a mocsártól, főleg ha a másik is benne ugrál. Viszont belegondoltunk, a mai városi gyerekekhez képest képest mi milyen szabadságban nőttünk fel kisvárosban, kertes házban, patakparton. Nem volt szívünk leparancsolni a sajátjainkat a pancsolóvá változott vízibástyáról. Végül is azt mondják a pszichológusok, a koszos gyerek a boldog gyerek, bár az álmoskönyv szerint nem árt vinni csereruhát.



Ahhoz képest egyébként, amilyennek a helyzet a képeken látszik, egészen könnyű volt lepucolni a kislányokat. Még a villamosra is felengedtek minket - igaz, hátul szálltunk fel.

Előbb megfürdetem, nem verem meg, lehet, hogy nem is a miénk! - mondja egy interneten terjedő képen egy termetes asszony. Előtte olyan sáros gyerek áll, hogy csak a szeme látszik. Természetesen nem tartjuk viccesnek a gyerekverést, hiszen bűncselekmény és ronda dolog, de az érzést ismerjük, amikor a szülő a szívéhez kap a sárral borított gyerek láttán. Vagy annyira nevet, hogy le kell ülnie.Azt hittük, ilyen nincs, csak képeken. Egészen addig, amíg meg nem néztük a hét közepén, van-e még víz a rakparton. Az aszfalt már nagyjából száraz volt, csak a szélét fedte nedves sárréteg. Ezt úgy hívják, ha az ember négy illetve hat éves, hogy kihívás.A szülő csak a térdig sáros lábukat akarta lemosni a rondellán, ahová még be-becsaptak a Tisza hullámai, és megmutatni nekik, hogy beúszott egy kisebb rajra való apróhal. Akkor jó ötletnek tűnt, de volt ott a langyos víz - anya! medence! - mellett még több iszap. A lányok szakszerűen kenték a sarat, mintha az áldoktor vezetné őket a Tenkes kapitányából: