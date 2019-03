Építőipari Nívódíjat kapott az ELI - A jövő épült meg Szeged határában - Fotók

Legrövidebb és leggyorsabb impulzusok



Az ELI a világ első civil, több telephelyű lézeres kutatóintézete, jelentősége az anyag- és az orvostudományban, a fizikában, a kémiában és a biológiában, valamint a környezetvédelemben is óriási. Az itt végzett kutatások a rákgyógyítás, a 4D-képalkotás, az orvoslás, az éghajlattan és az energetika területén is nagy változásokat hozhatnak. A szegedi ELI a világ legnagyobb csúcsintenzitású impulzusait előállító intézmények közül kitűnik az egy másodperc alatt produkált legtöbb, és egyúttal időben legrövidebb impulzusaival.

– Az ELI-ALPS lézeres kutatóintézet impozáns, modern épületkomplexuma Építőipari Nívódíjat kapott, ennek emléktábláját szerdán avatták fel Szegeden. A háromemeletes épületegyüttes 25 ezer négyzetméteres, a kivitelezésnél több egyedi tervezési és építészeti megoldást is alkalmaztak. Ilyen például a speciális cölöpözés, a vakpince, a rezgésmentes alap vagy a tiszta terek speciális igényeinek kialakítása.Az ELI-HU Nonprofit Kft. műszaki igazgatója, Mucsi János elmondta, különösen örül annak, hogy a kutatóintézet megálmodója és a létrejöttében kulcsszerepet játszó Gérard Mourou professzor éppen tavaly októberben nyert fizikai Nobel-díjat. Egy hónappal azelőtt, hogy a modern lézeres kutatásoknak otthont adó épület is kiemelt szakmai elismerésben részesült. Négy, évek óta az ELI-nél dolgozó kollégáját külön is kiemelte, és gratulált nekik a táblaavatón, Ámán Csaba, Kiss Imre, Leindler Zoltán és Tárkány Zsolt munkáját köszönte meg.Az épületegyüttest az ÁKMI Kft., a K+K Kft. és az Artonic Design mintegy 140 munkatársa együttműködve tervezte, Szőkedencsi Géza vezetésével. A kivitelezést fővállalkozóként a Strabag MML Kft. és a Swietelsky Magyarország Kft. alkotta konzorcium végezte. A Strabag területi vezetője, Varga Róbert is kiemelte a speciális építészeti megoldásokat, és úgy fogalmazott: a jövőnket építettük fel Szeged határában. Áprily Krisztián, a Swietelsky projektvezetője azt hangsúlyozta, hogy a kellő szakmai alázat mellett a kiemelkedő csapatmunkára is szükség volt a sikeres épületkomplexum létrejöttéhez.Kiss Jenő, a mérnöki kamara képviseletében arra emlékeztetett, hogy nem olyan régen is jártak Szegeden, akkor az új, vasbeton árvízvédelmi partfal kapott hasonló díjat. Hangsúlyozta, az ELI épületegyüttese olyan színvonalú, hogy azt beépítik a kamara továbbképzési programjába. Külön megköszönte Osvay Károly kutatási és technológiai igazgató folyamatos segítségét. Ezt tettük mi is, ugyanis házigazdaként ő kalauzolt bennünket körbe a táblaavató ünnepség után az ELI legmélyebb bugyraiba – miután fotós és újságíró is beöltözött a tiszta terek látogatáshoz illően.