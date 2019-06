Erdélyi múzeumba vittek eszközöket

Szentes erdélyi testvérvárosában, Sepsiszentgyörgyön járt a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány delegációja az ottani Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeum meghívására. A szentesi alapítvány és a sepsiszentgyörgyi kismúzeum 2017-ben kötött együttműködési megállapodást.



Önálló szakmai csoportként a Postatörténeti Alapítvány képviselői most utaztak először Sepsiszentgyörgyre. A Tóth László kuratóriumi elnök által vezetett szentesi delegációt Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Tóth-Birtan Csaba fogadta a városháza dísztermében. A meghívás aktualitását az adta, hogy Sepsiszentgyörgyön megalakult a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület. Tervezik, hogy a hírközlési kismúzeum anyagából a város központjában állandó múzeumot létesítenek. Szentesről korábban is kerültek Sepsiszentgyörgyre távközléstörténeti tárgyak. Most az 1930-as évekből való, működőképes telefonközpontot és korban hozzáillő, kurblis telefonkészülékeket vittek magukkal. Ezeket ott rendszerbe is kapcsolták, és beillesztették a meglévő kiállítási tárgyak közé. A szegedi Informatika Történeti Múzeum Alapítvány képviselője pedig 30-40 éves számítógépeket vitt és üzemelt be a helyszínen. A delegáció így működőképes távközlési és informatika-történeti berendezésekkel járult hozzá a sepsiszentgyörgyi hírközlési kiállítás gazdagításához.